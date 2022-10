Benfica vs. PSG live streaming: pronostico Champions League, canale TV, come guardare online, tempo, notizie e quote

L’SL Benfica e il Paris Saint-Germain si incontreranno mercoledì all’Estadio da Luz di Lisbona come prime due squadre del Gruppo H di UEFA Champions League. Entrambe le squadre sono imbattute finora in questa stagione e la coppia ha anche ottenuto il 100% di record in Europa finora in questa stagione . Per il Benfica, ciò risale alle qualificazioni contro squadre del calibro di Midtjylland, Dynamo Kyiv e Juventus, mentre il PSG ha già eliminato Juve, Olympique Lyonnais, OGC Nice e Lille OSC da quando gli uomini di Christophe Galtier hanno iniziato il loro mandato.

Ecco le nostre trame, come guardare la partita e altro ancora:

Come guardare e quote

Data: Martedì 4 ottobre | Ora: 15:00 ET

Posizione: Estadio da Luz — Lisbona, Portogallo

TV e live streaming: Sommo+

Probabilità: Benfica +320; Disegna +320; PSG -138 (tramite Caesars Sportsbook)

Trame

Benfica: Roger Schmidt ha trasformato questo outfit di Aguias in una macchina molto efficiente che vanta talenti come Goncalo Ramos, David Neres, Rafa, Joao Mario e un rivitalizzato Julian Draxler. Data la loro inaspettata testardaggine la scorsa stagione contro alcune ottime squadre in Champions League, questa squadra del Benfica non dovrebbe essere esclusa di finire prima con il PSG per affrontare alcune delle loro carenze difensive finora in questa stagione.

PSG: Galtier ha iniziato la sua vita al Parc des Princes e si è goduto lo spettacolo di Lionel Messi durante il fine settimana, quando il leggendario argentino ha segnato un superbo calcio di punizione contro il Nizza in Ligue 1 per l’ultima vittoria. Non è ancora perfetto, ma Les Parisiens ha già un bell’aspetto e ha ancora alcuni problemi difensivi e di centrocampo da appianare. Kylian Mbappe è già al fianco di Erling Haaland e Robert Lewandowski con tre gol finora in questa edizione e Neymar è probabilmente la migliore forma della sua carriera nel PSG fino ad oggi.

Predizione

Scegliere: Questo sarà vicino. Una stretta vittoria in trasferta del PSG potrebbe essere allettante, ma vedo che questo è un pareggio di 1-1 o 2-2. Entrambe le squadre sono solide ma non impenetrabili mentre c’è molto talento offensivo e creativo da entrambe le parti che promette di produrre gol. Tieni d’occhio Draxler per vedere se la maledizione dell’ex colpirà di nuovo. Se una delle due parti vince questo, garantisce loro effettivamente un passaggio sicuro alla fase a eliminazione diretta anche in questa fase iniziale.