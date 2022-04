Benfica vs Liverpool quote, scelte, come guardare, live streaming: 5 aprile 2022 pronostico UEFA Champions League

Benfica ha molta esperienza nel vincere scudetti nazionali Portogallo, ma deve ancora superare i quarti di finale in nessuna delle sue 16 presenze in UEFA Champions League. Gli Eagles avranno un altro crack a partire da martedì quando ospiteranno Liverpool nell’andata dei quarti di finale di Champions League 2022. Il Liverpool ha un curriculum più impressionante in Champions League con due campionati, ma è stato eliminato nei quarti di finale della competizione dello scorso anno da Real Madrid. Puoi vedere cosa succede dopo quando trasmetti la partita in streaming su Paramount+.

Il calcio d’inizio è fissato per le 15:00 ET dall’Estadio da Luz in Portogallo. Caesars Sportsbook elenca il Liverpool come il favorito a -255 (rischiando $ 255 per vincere $ 100) sulla linea del denaro dei 90 minuti, mentre il Benfica è un perdente di +675 nelle ultime quote Liverpool vs Benfica. Un pareggio ha un prezzo di +390 e l’over-under è di 2,5 goal. La partita di martedì sarà trasmessa in diretta su Paramount+ con il loro piano Premium indispensabile.

Come guardare Benfica vs Liverpool

Data Benfica-Liverpool: martedì 5 aprile

Benfica vs Liverpool ora: 15:00 ET

Benfica-Liverpool streaming: Paramount+

Scelte UEFA Champions League per Liverpool-Benfica

Prima di sintonizzarti sulla partita di martedì, devi vedere le scelte tra Liverpool e Benfica dell’esperto di calcio Jon Eimer. È uno scommettitore ad alto volume che ha una vasta conoscenza di campionati e giocatori di tutto il mondo. Da quando è entrato in SportsLine, Eimer ha coperto la Premier League inglese, la Serie A, la FA Cup e molto altro. L’handicap con sede nell’Indiana ha compilato un record vincente di 260-133-1 con oltre 90 unità di profitto per la sua comunità su varie piattaforme negli ultimi due mesi.

Per Benfica vs Liverpool, Eimer sceglie entrambe le squadre per segnare con una quota di -130. Gli Eagles stanno uscendo da una deludente sconfitta nell’ultima partita di campionato contro l’SC Braga, ma hanno ricevuto gol da Darwin Nunez e Joao Mario nella sconfitta per 3-2. Il Benfica non si tiene senza gol da prima di Natale e, più recentemente, ha segnato almeno due gol in otto delle ultime 10 partite in tutte le competizioni. Nunez ora ha quattro gol nelle ultime sei presenze ed è stato supportato da Goncalo Ramosche ha segnato tre gol durante quel tratto.

Una storia simile potrebbe essere raccontata per il Liverpool, che non è mai a corto di offese. Dopo una siccità di sette partite, Diogo Jota ha riscoperto la sua forma per club e nazionale e ha segnato quattro gol nelle ultime cinque partite tra le presenze con i Reds e la nazionale portoghese. Sebbene Mohamed Salah non abbia segnato molti gol negli ultimi tempi, ha avuto un impatto ed è accreditato di 36 azioni di creazione di tiri nelle sue ultime otto partite. È secondo nella Premier League inglese con 117 totali per la stagione.

“Anche se questa partita punta al Liverpool che porta a casa la vittoria, non sarà comunque facile. Il Benfica è la migliore squadra d’attacco di tutta la Primeira Liga”, ha detto Eimer a SportsLine. “[Benfica] è solido, con il giovane attaccante Darwin Nunez che trova così tanto successo, questa è una squadra che può sicuramente fare qualche danno”.

