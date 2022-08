Benfica vs Dynamo Kyiv quote, scelte, come guardare, live streaming: 23 agosto 2022 Pronostici UEFA Champions League

Benfica combatterà Dinamo Kiev nella gara di ritorno dei playoff di UEFA Champions League martedì su Paramount+. Il Benfica si è assicurato una vittoria per 2-0 sulla Dynamo Kyiv all’andata grazie a due gol nel primo tempo di Gilberto Moraes Junior e Goncalo Ramos. Entrambe le squadre entreranno nello scontro di martedì ben riposate dopo non aver giocato durante il fine settimana. Puoi vedere cosa succede quando trasmetti in streaming la partita ora su Paramount+.

Il calcio d’inizio dall’Estádio da Luz a Lisbona, in Portogallo, è fissato per le 15:00 ET. Le ultime quote Benfica vs. Dynamo Kyiv del Caesars Sportsbook elencano il Benfica come il favorito di -310 (rischiando $ 310 per vincere $ 100) sulla linea del denaro dei 90 minuti, con la Dynamo Kyiv il perdente di +950. Un pareggio ha un prezzo di +400 e l’over/under per i goal totali segnati è 2,5. La partita di martedì sarà trasmessa in diretta su Paramount+ con il loro piano Premium indispensabile.

Come guardare Benfica vs Dynamo Kyiv

Data Benfica-Dinamo Kyiv: martedì 23 agosto

Benfica vs Dynamo Kyiv ora: 15:00 ET

Benfica vs Dynamo Kyiv in diretta streaming: Paramount+

Scelte UEFA Champions League per Dynamo Kyiv-Benfica

Prima di sintonizzarti sulla partita di martedì, devi vedere le scelte di UEFA Champions League dell’esperto di calcio Martin Green. Dopo aver lavorato nel settore delle scommesse sportive per diversi anni, Green è diventato uno scrittore sportivo professionista e handicapper e ha coperto il gioco in tutto il mondo. Da allora, le sue scelte calcistiche europee sono state azzeccate. Green ha generato quasi $ 35.000 per $ 100 scommettitori dalla stagione 2017-18 e ha il polso del gioco in tutto il mondo.

Per Dynamo Kyiv vs. Benfica, Green sta sostenendo il Benfica per coprire lo spread a quota -125. Il Benfica è stato rovente all’inizio della stagione, vincendo ciascuna delle ultime cinque partite. La squadra portoghese è stata in grado di assicurarsi questi risultati positivi grazie alla sua linea di fondo disciplinata. In effetti, il Benfica ha subito un solo gol nelle ultime quattro partite in tutte le competizioni.

Anche l’attacco del Benfica spara a tutti i costi, segnando due o più gol in quattro delle ultime cinque partite. L’attaccante Goncalo Ramos parteciperà alla partita di martedì dopo aver già segnato quattro gol in tre partite di playoff di UEFA Champions League e cercherà di abbattere una difesa della Dynamo Kyiv che ha rinunciato a 12 tiri nell’ultima partita contro il Benfica.

“Il Benfica ha qualità più che sufficienti per meritare un posto nella fase a gironi di Champions League e dovrebbe assicurarlo chiudendo una comoda vittoria martedì”, ha detto Green a SportsLine.

