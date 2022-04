Benfica-Liverpool: live streaming Champions League, canale TV, come guardare online, notizie, quote

Martedì inizieranno i quarti di finale di Champions League quando uno dei favoriti per il titolo, il Liverpool, farà visita a Cinderella Benfica per lo scontro di andata. I Reds sono i favoriti per la vittoria del pareggio, ma il Benfica sta cavalcando un’ondata di slancio e fiducia dopo aver sconvolto l’Ajax negli ottavi. La squadra portoghese vanta alcuni dei migliori talenti in Europa, ma dovrà eguagliare l’esperienza dei Reds per tenere il passo in una battaglia che dovrebbe produrre non pochi gol.

Ecco le nostre trame, come guardare la partita e altro ancora:

Come guardare e quote

Data : Martedì 5 aprile | Volta : 15:00 ET

: Martedì 5 aprile | : 15:00 ET Posizione : Estadio da Luz — Lisbona, Portogallo

: Estadio da Luz — Lisbona, Portogallo Trasmissione in diretta: Sommo+

Sommo+ Probabilità: Benfica +750; Disegna +400; Liverpool -270 (tramite Caesars Sportsbook)

Trame

Benfica: Lucas Verissimo e Rodrigo Pinho rimangono infortunati, mentre Adel Taarabt è l’ultimo infortunio, anche se non è chiaro che tipo di colpo abbia raccolto. Ma la squadra entra con un giorno di riposo in più dopo aver giocato venerdì, anche se è stata una cattiva prestazione nella sconfitta per 3-2 in casa del Braga. Già fuori dalla corsa al titolo in Portogallo, ora possono spostare la loro attenzione sull’UCL e cercare un altro sconvolgimento. Per farlo, l’attaccante superstar in erba Darwin Nunez deve offrire. Ha segnato 27 gol in 34 partite in questa stagione.

Liverpool: I Reds entrano in gara sani e affamati, soprattutto dopo una prestazione deludente nel fine settimana. La vittoria per 2-0 sul Watford sabato è stata piuttosto traballante e ciò potrebbe significare cattive notizie per il Benfica poiché il Liverpool cerca di tornare al top della forma. Sadio Mane è uscito dalla panchina in quella partita per Mohamed Salah, e senza che nessuno dei due abbia raggiunto i 90 pieni in quella partita, ci si aspetta che entrambi arrivino qui. Aspettati che il Liverpool abbia abbastanza possibilità per produrre più gol e finirlo dopo l’andata.

Predizione

I Reds hanno messo piede in semifinale con una convincente esclusione di strada Scegliere: Liverpool 2, Benfica 0.