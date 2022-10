Benfica-Juventus live streaming: pronostico partita di Champions League, come guardare online, tempo, notizie, quote

La fase non diventa molto più grande per la Juventus come risultato, ma una vittoria per la squadra italiana vedrà Benfica e PSG passare dal Gruppo H alla fase a eliminazione diretta. È stata una campagna deludente in Champions League per Max Allegri con una sola vittoria nella competizione finora e le cose non saranno per niente facili dato che il Benfica è stato impressionante durante la fase a gironi.

Anche dopo la vittoria completa contro l’Empoli nel fine settimana, la Juventus è in difficoltà in Serie A dove è solo ottava in classifica. Mentre la proprietà ha promesso che Allegri rimarrà in carica almeno fino alla fine della stagione, questa è una Juventus che ha sottoperformato le aspettative per anni ormai e sono in procinto di uscire dalla Champions League pur essendo piuttosto indietro quando arriva alle qualificazioni anche tramite il campionato. Nel frattempo, il Benfica è in una posizione eccellente dopo aver fatto ciò che era necessario e aver pareggiato contro il PSG vincendo le restanti partite.

Vedi anche: Arsenal vs Manchester United: streaming live della Premier League, canale TV, guarda online, previsto XI, previsione Si prega di selezionare la casella di attivazione per confermare che si desidera iscriversi. Grazie per esserti iscritto!

Tieni d’occhio la tua casella di posta.

Scusate!

Si è verificato un errore durante l’elaborazione dell’abbonamento.



Ecco le nostre trame, come guardare la partita e altro ancora:

Come guardare e quote



Data : Martedì 25 ottobre | Volta : 15:00 ET

: Martedì 25 ottobre | : 15:00 ET Posizione : Estadio do Sport Lisboa e Benfica — Libson

: Estadio do Sport Lisboa e Benfica — Libson TV: Nessuno | Trasmissione in diretta: Sommo+

Nessuno | Sommo+ Probabilità: Benfica -108; Pesca +250; Juventus +290 (tramite Caesars Sportsbook)

Paramount+ è l’unico posto dove guardare ogni minuto di ogni partita dell’UCL in questa stagione, oltre a Serie A, NWSL, Europa League e altro ancora. Iscriviti ora con codice Uefa22 per un mese gratis per i nuovi utenti e non perderti nessuna azione. Un abbonamento non solo ti dà accesso a tutto il calcio che potresti desiderare, ma anche alla NFL su CBS e a innumerevoli film, spettacoli e contenuti originali.

Trame

Benfica: Una squadra equilibrata, il successo del Benfica è stato basato sulla difesa poiché finora ha concesso solo tre gol nelle quattro partite di Champions League. Con un buono stato di salute, Roger Schmidt avrà a disposizione la sua squadra più forte, tra cui la coppia di Rafa Silva e Joao Mario che sarà dura per la Juventus fermare in partita.

Juventus: Con un attacco in difficoltà, nessun Angel Di Maria sarà difficile da superare per la Juventus in trasferta. La squadra italiana ha segnato più gol solo in due delle ultime cinque partite, quindi dovrà evitare di cadere presto perché un gol è come due quando stanno cercando di tornare in una partita. La Juventus dovrà mostrare lotta in una partita in cui tutto tranne una vittoria è inaccettabile per loro.

Predizione

La difesa del Benfica è stata migliore del previsto durante la partita di Champions League e tornerà alla grande tenendo la Juventus per assicurarsi il passaggio agli ottavi. Scegliere: Benfica 1, Juventus 0