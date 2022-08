Ben & Jerry’s non riesce a bloccare le vendite nei territori occupati

Marca di gelato Ben & Jerry’s Non può impedire a Unilever di vendere i suoi prodotti nella zona palestinese occupata da Israele, ha stabilito un tribunale americano. Un’altra causa giudiziaria è già iniziata.

Nessun danno evidente

Il marchio di gelati, noto per il suo idealismo, aveva smesso di vendere i suoi prodotti nelle aree palestinesi occupate illegalmente da Israele. Tuttavia, Unilever, che è proprietaria di Ben & Jerry’s dal 2000, ha voluto eludere tale decisione vendendo i diritti di Ben & Jerry’s a un licenziatario locale. Il marchio, che ha anche fatto infuriare alcuni con la sua difesa dei diritti LGBT e il suo sostegno a Black Lives Matter, è ora ritenuto incapace di dimostrare di subire danni irreparabili dalla mossa di Unilever.

La decisione di non vendere negli insediamenti illegali, tuttavia, si è rivelata impopolare con alcuni investitori, che hanno venduto le loro azioni Unilever o hanno esercitato pressioni sulla società affinché intervenisse. La mossa successiva in questa straordinaria saga è stata il fatto che Ben & Jerry’s ha poi citato in giudizio il suo proprietario, cercando di bloccare il trasferimento di know-how, ricette e packaging. Anche in questo caso giudiziario il marchio del gelato non è riuscito a raggiungere il suo scopo.

Un altro caso giudiziario ora deve fare chiarezza sulla questione fino a che punto i membri indipendenti del consiglio di amministrazione di Ben & Jerry’s possono ancora spingersi per proteggere il loro marchio e la loro missione. Unilever aveva dichiarato che la filiale ribelle non era nemmeno autorizzata a citare in giudizio i suoi proprietari e avrebbe persino sospeso i pagamenti ai membri del consiglio interessati.