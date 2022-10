Bellissimi angoli del lavandino

Luogo sacro della nostra routine mattutina e serale, destinato all’estetica oltre che all’igiene, la zona lavabo deve essere lo spazio più versatile del bagno. È anche il punto focale: motivo in più per costruirne uno che sarà amato a lungo. Come possiamo orientarci attraverso tutte le possibilità a nostra disposizione? Kohler solleva il velo sui segreti di una zona lavabo di successo in tre eleganti varianti!

Per essere sicuri di avere un lavabo ad angolo che ci accompagni bene quotidianamente, è fondamentale sceglierne i componenti tenendo conto della configurazione del nostro bagno, ma anche della nostra realtà. Una zona lavabo attrezzata per una famiglia di quattro persone dovrà essere progettata in modo diverso rispetto a quando, ad esempio, una sola persona la utilizza.

Nel primo caso, preferiremo un mobile lavabo doppio con contenitore e due lavelli piuttosto che una consolle minimalista a parete con lavabo basso di design. Anche lo stile decorativo che vogliamo dare al nostro bagno è da tenere in considerazione nella scelta dei diversi elementi di questo spazio.

Dal mobile sottolavabo al lavabo (o lavabo) passando per rubinetteria, specchi e applique, Kohler ha tutto ciò che serve per creare un layout tanto pratico quanto estetico, qualunque siano i tuoi gusti e le tue esigenze. Dai un’occhiata a queste tre varianti per trarre ispirazione!

Zona barbiere

Questo stile nasce dalla disposizione di toni leggermente maschili e accessori chic e vintage. Le applique dall’aspetto antico creano un’atmosfera soffusa, dove il cromo brillante contrasta con l’ardesia del tradizionale mobile sottolavabo e il noce profondo delle maniglie. Uno specchio circolare rompe la linearità, inserendo nello spazio un getto di morbidezza, proprio come il rubinetto con la bocca a colonna e le maniglie a croce.

Situato sotto il piano di lavoro in quarzo ebano, un lavandino si mimetizza per un effetto chic, fornendo una profondità gradita per radersi e lavarsi il viso. Gli accessori color ambra completano il tutto e impreziosiscono l’arredamento che invecchierà magnificamente.

dolcezza romantica

Questo stile utilizza curve, toni pastello e accenti in ottone per creare uno spazio annacquato. Le maniglie rotonde e il rubinetto ad arco evocano il desiderio, mentre il mobile sospeso aggiunge consistenza con delicatezza. Per completare questa leggerezza, abbiamo optato per un lavello integrato che si trova sul bancone mentre affonda nel mobile per fornire una profondità discreta.

Il quarzo immacolato trabocca da ogni lato: per prevedere se vogliamo o meno avere i nostri prodotti per l’igiene lì. Il gioco tra lo specchio e le texture punteggia la stanza sotto la luce delle luci old style, per una pausa di bellezza corroborante come una pesca fresca.

natura senza tempo

La simmetria aerea, lo spazio sul bancone massimizzato e gli accenti organici hanno reso questo spazio più che accogliente. Su entrambi i lati dello specchio rettangolare con angoli arrotondati c’è un’applique minimalista e una parete con accento in legno. Appoggiato su un backsplash in cemento, il bancone in quarzo sostiene una vasca rettangolare bianca, allo stesso tempo zen e sofisticata.

Oltre allo spazio offerto dal bancone, nel mobile sottolavabo sono presenti tre cassetti, ciascuno con un ripiano per una conservazione ottimale. Accessori bianchi e rubinetto nero monocomando completano l’arredo, il cui minimalismo funzionale renderà ogni seduta di bellezza rilassante come una giornata alle terme.