BBVA è impegnata per la sostenibilità nel settore agroalimentare

Genera un impatto positivo sulla società. Questa è la sfida che BBVA si è posta nel 2013 quando ha deciso di collaborare con El Celler de Can Roca. Così, nel giugno 2020, entrambi gli agenti hanno lanciato il progetto “Gastronomia sostenibile”, un’iniziativa che cerca di aiutare nella transizione ecologica a sostegno dei produttori locali. Nello stesso anno, l’entità e il ristorante hanno deciso di fare un ulteriore passo avanti attraverso i BBVA Awards for the Best Sustainable Producers, premi che riconoscere il lavoro di migliori produttori, agricoltori e allevatori sostenibili in Spagna. Ora, la banca ha pubblicato la terza edizione di questi premi per continuare a sostenere le imprese agroalimentari che guidano l’economia da un modello che rende il mondo un luogo più verde e più inclusivo. In questo modo, BBVA rivendica ancora una volta la sostenibilità come uno dei suoi sei pilastri strategici.

Tutte le aziende e i liberi professionisti del settore agroalimentare che vogliono iscriversi al bando devono essere in possesso del certificato ufficiale che li accredita come produttori biologici. Allo stesso modo, la giuria -composta da membri di BBVA, El Celler de Can Roca e un rappresentante della società di consulenza indipendente ECODES- valuterà la domanda in modelli produttivi di criteri legati alla tutela dei ambiente, come il calcolo della carbon footprint generata dalla propria attività e le misure adottate per la sua riduzione o compensazione; l’attuazione di iniziative di efficienza energetica e idrica, nonché l’impegno per la mobilità sostenibile o la gestione dei rifiuti.

I vincitori avranno l’opportunità di farlo includere i loro prodotti in una delle ricette che ogni mese El Celler de Can Roca elabora per il progetto ‘Gastronomia Sostenibile’, che sostiene i piccoli produttori promuovendo una cucina sana. Con questa iniziativa, i prodotti biologici locali e le proposte gastronomiche della famiglia Roca entreranno a far parte delle cucine delle case spagnole. Il periodo di registrazione per questi premi sarà aperto dal 20 aprile al 31 maggio. La decisione dei ringraziamenti sarà annunciata il prossimo luglio. I produttori biologici interessati possono registrarsi attraverso questo sito web.

transizione ecologica

Grazie a iniziative come questa, i produttori locali hanno sempre più opportunità per far conoscere i propri prodotti locali e un ritorno economico su cui continuare ad investire progetti che contribuiscono allo sviluppo sostenibile. Infatti, negli ultimi cinque anni, l’area di produzione biologica in Spagna è aumentata del 21% in Spagna. Un dato che suppone che il 10% della Superficie Agricola Utile (SAU) del Paese sia ecologico, secondo quanto pubblicato nel rapporto annuale di Ecovalia. Inoltre, dal 2010, il cibo biologico sta diventando sempre più comune nella vita quotidiana dei consumatori. Frutta e verdura, carne o latticini provenienti da produzioni sostenibili sono più visibili e richiesti dai consumatori. Affinché questa domanda continui a crescere, l’UE ha lanciato “Dalla fattoria alla tavola”, una strategia che mira, entro il 2030, a che il 25% dei terreni agricoli nell’UE sia coltivato biologicamente.

Per differenziare i prodotti biologici, l’Unione Europea fornisce un’etichetta che consente ai consumatori di identificare questi prodotti e agli agricoltori la possibilità di distribuirli in tutti i paesi dell’UE. Pertanto, il logo biologico dell’UE determina che un prodotto contiene almeno il 95% di ingredienti biologici e che il restante 5% soddisfa condizioni rigorose, tra cui spicca che lo stesso ingrediente non può essere presente in forma organica e non. Inoltre, la certificazione conferma non solo che il prodotto soddisfa rigorose condizioni di produzione, ma anche quelle relative alla lavorazione, al trasporto e allo stoccaggio. L’obiettivo del logo ecologico è evitare la confusione dei consumatori, aiutare a mantenere la fiducia negli alimenti biologici e sostenere i regimi di ispezione. Deve essere sempre utilizzato su tutti i prodotti alimentari confezionati dell’Unione Europea prodotti e venduti come biologici nell’UE.

Terza edizione

Come evidenziato dal Direttore delle PMI di BBVA in Spagna, Alberto Cano, durante il digital meeting di presentazione dei BBVA Awards for the Best Sustainable Producers, “vogliamo rafforzare il nostro sostegno al tessuto produttivo di un settore che svolge un ruolo molto importante nello sviluppo socioeconomico della Spagna, come si evince dall’ambizioso obiettivo europeo di raggiungere il 25% della superficie ecologica nel 2030”. Inoltre, Cano ha aggiunto che l’impegno per misure rispettose delle risorse naturali e della biodiversità locale “può servire da ispirazione per altre PMI e liberi professionisti che non sanno come affrontare la loro trasformazione”.

Da parte sua, il proprietario di El Celler de Can Roca, Joan Roca, ha rivendicato la responsabilità degli chef quando si tratta di “intraprendere azioni come questi premi, poiché ci dà l’opportunità di generare un quadro di relazione che ci permette di mettere in praticare la ricerca di produttori impegnati nella sostenibilità e dando loro visibilità attraverso le nostre ricette”. Roca ha anche sottolineato che “anche per noi è una lezione quando si tratta di aprire la nostra gamma di relazioni con i produttori che danno un aspetto migliore alla nostra cucina”.

Alla presentazione ha partecipato anche uno dei vincitori dell’ultima edizione dei premi, il direttore di Aceites García de la Cruz, Fernando García de la Cruz. Pertanto, de la Cruz ha spiegato che questo premio “è stato a riconoscimento di molti anni di lavoro, dal momento che un’azienda non diventa sostenibile dall’oggi al domani. Iniziative come questa sono molto importanti in quanto rendono visibile l’importanza di una produzione sostenibile per ottenere cibo di qualità e mostrano che la sostenibilità non è in contrasto con la crescita economica, ma piuttosto il contrario”.