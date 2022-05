BBVA completa il primo segmento del suo programma di riacquisto di azioni

BBVA lo ha annunciato ha completato l’esecuzione del primo segmento del suo programma di acquisto di azioni proprie aver raggiunto il importo massimo monetario di 1.000 milioni di eurocome segnalato dalla banca alla National Securities Market Commission (CNMV).

Con l’acquisizione degli ultimi titoli, il numero totale di azioni proprie acquistate dalla banca Biscayan è 206.554.498rappresentativo di circa il 3,1% del capitale sociale della compagnia.

BBVA è in corso uno dei più grandi programmi di riacquisto di azioni in Europafino a 3,5 miliardi di euro, che viene effettuata in più tranches tramite un agente esterno, Goldman Sachs International. L’obiettivo è ridurre il capitale sociale di BBVA mediante il riscatto delle azioni acquistate.

La prima tranche di 1,5 miliardi di euro è stata completata all’inizio di marzomentre il 16 marzo iniziò a seconda tranche di 2.000 milioniche si tiene in due segmenti da 1.000 milioni di euro di importo massimo ciascuno.