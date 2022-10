Bayern Munchen vs Viktoria Plzen: come guardare online, informazioni in diretta streaming, tempo di gioco, canale TV

La Champions League torna in campo martedì, solo su Paramount+.

Chi sta giocando

Viktoria Plzen @ Bayern Monaco

Cosa sapere

Ci stiamo dirigendo verso la terza giornata della fase a gironi di Champions League e Viktoria Plzen giocherà contro il Bayern Monaco alle 12:45 ET martedì 4 ottobre all’Allianz Arena. Viktoria Plzen ha perso 2-0 contro l’Inter due settimane fa. D’altra parte, il Bayern Monaco ha raccolto tre punti vincendo 2-0 sul Barcellona nella gara precedente. In questo momento, Viktoria Plzen (zero punti) è l’ultima nel Gruppo C, mentre il Bayern Monaco (sei punti) è in testa al girone. Ricordiamo che accederanno alla fase a eliminazione diretta solo le prime due squadre del girone.

Viktoria Plzen ha bisogno di cambiare marcia; anche con una vittoria qui, completeranno comunque il girone. Una vittoria per il Bayern Monaco li manterrebbe saldamente al primo posto.

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast di calcio quotidiano della CBS dove ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

Come guardare