Bayern Monaco vs Barcellona: come guardare, live streaming Champions League mentre la pressione aumenta su Julian Nagelsmann

Guardando in cima alla Bundesliga, qualcosa è un po’ diverso dal normale. Jordan Pefok e Unione Il Berlino è in cima alla classifica al posto del Bayern Monaco che ha vinto il campionato in dieci anni consecutivi. Andando avanti da Robert Lewandowski Sembrava facile iniziare l’anno, ma gli errori stanno recuperando terreno per i giganti tedeschi che hanno pareggiato tre partite consecutive di campionato con una vittoria in Champions League Inter Milan nel mezzo.

È stata una stagione strana per il Bayern. La squadra ha vinto le prime tre partite senza problemi segnando più di sei gol in due di queste tre partite. Ma poi un Yann Sommer 19 parate hanno portato il Borussia Monchengladbach a un improbabile pareggio, portando a una serie di errori per il Bayern Monaco. Un errore di gioco da fermo ha visto la squadra pareggiare contro l’Union Berlin mentre un rigore subito nei tempi di recupero ha visto il VfB Stoccarda anche disegnare una partita selvaggia.

Nonostante i risultati tutt’altro che stellari, è importante notare che il Bayern Monaco è a soli due punti dalla vetta della classifica, segnando anche il maggior numero di gol in campionato con 19 e concedendo il penultimo numero di gol con cinque. Questa è una squadra che dovrebbe essere ancora la favorita per vincere il campionato Julian Nagelsmann ma quando ci si aspetta la vittoria del campionato e una stagione con meno di due trofei è una delusione, sembra anche vero che qualcosa deve cambiare.

Guardando le partite del Bayern, in sei delle sette partite ha effettuato più di 20 tiri in porta in doppia cifra in quattro di queste sette partite. La squadra di Nagelsmann ha persino prodotto un xG di più di 2 in sei delle sette partite. Tutto giunge alla conclusione che questa squadra è buona. Anche in fase difensiva, lo Stoccarda è l’unica squadra a produrre un xG di più di uno contro il Bayern e per farlo aveva bisogno di un rigore.

È una serie che può essere attribuita alla varianza e alle piccole dimensioni del campione, ma passare da Robert Lewandowski all’attaccante è più facile a dirsi che a farsi. In passato, il Bayern è stato in grado di cercare un punto focale che fosse una fonte costante di 30 gol per la squadra. Output e consistenza del genere non crescono sugli alberi e mentre Sadio Mane è un grande giocatore, è un giocatore molto diverso da Lewandowski. Mane ha segnato tre gol tra Bundesliga e Champions League mentre assume un ruolo estremamente mobile come centravanti.

Per avere successo con Mane nel suo ruolo, deve esserci una chiara intesa tra gli attaccanti per ritrovarsi nello spazio. Questo arriva solo con il tempo, ma in attesa che le cose funzionino, il Bayern deve capire quali sono le sue opzioni secondarie. Leroy Sane si è fatto avanti contro l’Inter segnando un gol e costringendo un autogol ma Thomas Müller è la chiave per far funzionare l’attacco mobile.

Se è in grado di eseguire il mostrare mentre Sane, Mane e Jamal Musiala tutti spuntano in aree diverse, questo inconveniente potrebbe essere un ricordo del passato per il Bayern. Ma se le lotte continuano e Barcellona vince alla grande all’Allianz Arena, il peso delle aspettative potrebbe far muovere il Bayern in sostituzione di Nagelsmann. Thomas Tuchel diventando un free agent ha messo ulteriore pressione su ogni top manager in tutto il mondo Maurizio Pochettino e Zinedine Zidane sono disponibili anche come opzioni migliori. Spetta a Nagelsmann raddrizzare la nave e dimostrare che le cose vanno bene, ma se non può, la fila di coloro che vorranno avere la possibilità di raddrizzarla sta crescendo.

Come guardare e quote