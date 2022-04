Bayern Monaco-Villarreal: live streaming Champions League, canale TV, come guardare online, notizie, quote, tempo

Il Bayern Monaco ha tutto da fare nel ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League contro il Villarreal CF, con la squadra spagnola in vantaggio per 1-0 nella gara di apertura della scorsa settimana. Arnaut Danjuma ha segnato all’inizio per dare agli uomini di Unai Emery un prezioso vantaggio, ma El Submarino Amarillo dovrà fare meglio di quella dimostrazione per prenotare uno shock in semifinale in Germania.

Ecco come guardare la partita e cosa sapere:

Il palinsesto di martedì

Il palinsesto di mercoledì

Visualizzazione delle informazioni

Data: martedì 12 aprile | Ora: 15:00 ET

Località: Allianz Arena — Monaco di Baviera, Germania

Streaming TV/diretta: Paramount+

Quote: Bayern -400; Pesca +500; Villarreal +1000 (tramite Caesars Sportsbook)

Notizie di squadra

Bayern: Niklas Sule, Bouna Sarra, Corentin Tolisso ed Eric Maxim Choupo Moting restano fuori per i bavaresi.

Villareal: Alberto Moreno resta fuori mentre Boulaye Dia è anche un dubbio per gli ospiti.

Trame

Bayern: Ci è voluto un rigore nel finale di Robert Lewandowski per battere l’Augsburg nel fine settimana in Bundesliga e il nazionale polacco è ora oggetto di speculazioni sul trasferimento secondo cui è vicino al passaggio al Barcellona. Gli uomini di Julian Nagelsmann hanno bisogno di un ritorno alla loro forma prolifica se vogliono evitare un’inaspettata eliminazione in patria.

Villareal: Emery ha ruotato tutti gli 11 membri della sua formazione titolare per l’1-1 contro l’Athletic Club nel tentativo di preservare i suoi giocatori per questo, ma avrà anche bisogno che i suoi giocatori sfruttino le occasioni che creano questa volta dato che il loro vantaggio dal l’andata avrebbe potuto essere ancora più grande.

Predizione

I colossi tedeschi dovrebbero vincere questo nell’arco dei 90 minuti, ma gli spagnoli sono più che capaci di segnare almeno una volta. La Juventus in trasferta, che il Villarreal ha tenuto a reti inviolate in Italia e poi ha segnato tre gol nel finale, sarà probabilmente il progetto che cercherà di seguire, ma il Bayern è una bestia diversa dagli italiani. Non sorprenderti se questo richiede più di 180 minuti e la possibilità di sanzioni è forte se ciò accade. Scegliere: Bayern-Villarreal 2-1 (il Bayern vince ai rigori).