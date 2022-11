Batteria esterna LIDL PowerBank all’incredibile prezzo di 11,99€

Batteria esterna AXNEB 13800mAh, [Ultra Mince mais Puissant] Power Bank USB C 3A in & Out Caricatore Portatile con Display LED e Torcia Batteria Portatile per iPhone Samsung Huawei Xiaomi

✅ 【Ultra sottile ma potente】 Il power bank da 13800 mAh più sottile, ma abbastanza potente da supportare la maggior parte dei telefoni 2-3 ricariche. Spessore 0,65 pollici, 0,5 libbre, dimensioni di una mano, facile da tenere, incredibilmente portatile. ✅ 【Ingresso e uscita USB-C PD3.0A】 A differenza della maggior parte dei caricabatterie che hanno solo un ingresso USB-C, il power bank AXNEB K4 ha ingresso e uscita USB-C, supporta la ricarica e la scarica rapida, uscita intelligente multiprotocollo che si abbina perfettamente i tuoi nuovi iPhone, Huawei, Samsung, Pixel, Nexus e tutti i futuri dispositivi USB-C. ✅【Sicuro e di lunga durata】 Adotta un circuito integrato di controllo intelligente importato per prevenire sovraccarico, sovratensione, sovracorrente e cortocircuito del power bank. Al fine di migliorare la durata e la sicurezza, utilizziamo batterie della stessa qualità degli smartphone e abbiamo superato le certificazioni di sicurezza internazionali Durata della vita più lunga dopo test di invecchiamento continuo e verificati al 100%. ✅ 【Ottieni 3 caricabatterie contemporaneamente】 Questo caricabatterie portatile è dotato di 3 uscite per caricare 3 dispositivi insieme contemporaneamente e può caricare completamente la batteria stessa tramite la porta USB C o la porta Micro in 4-5 ore a 5 V 2,1 A. Inoltre, la batteria portatile【supporta la ricarica durante la scarica】 ✅【Display LED intelligente】Display LED digitale accurato dal 100% all’1%, monitora in tempo reale la percentuale di carica residua. Batteria di backup approvata dalle compagnie aeree dotata di torcia a LED, perfetta per scenari buio/oscuro, utile per il campeggio, interruzioni di corrente e persino emergenze. ✅【Ampia compatibilità】 I caricabatterie esterni sono molto compatti, non solo per la ricarica portatile ma anche per l’uso domestico, rendendoli i preferiti per i viaggi. Compatibile con smartphone e tablet iPhone e Android e tutti i dispositivi USB. ✅ 【Cosa ottieni】 Power Bank AXNEB 13800 mAh * 1; Cavo USB-C*1; Manuale dell’utente * 1. Forniamo un’assistenza clienti amichevole 24 ore su 24 e una politica di garanzia di 36 mesi [remplacement gratuit]. Inoltre supporto tecnico a vita. Per qualsiasi problema relativo alla qualità, non esitare a contattarci.