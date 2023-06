Basta con la casa disordinata: Ikea lancia il miglior prodotto a soli 2 euro

L’ordine è uno dei fattori più importanti che devi curare nella tua casa, avere tutto ordinato e ben organizzato per trovare ciò di cui hai bisogno in ogni momento, inoltre una casa ordinata appare sempre molto più pulita e bella di una disordinata. Oggi ti mostriamo una soluzione di Ikea per mantenere l’ordine in casa che ti sarà molto utile in molte occasioni e che è davvero economica… la comprerai a coppie!

Ikea è, senza dubbio, la regina assoluta quando si tratta di offrire soluzioni per l’ordine e l’organizzazione in casa, con invenzioni davvero incredibili che sono addirittura imitate da molte aziende per creare le proprie versioni e cercare di ottenere lo stesso successo del negozio svedese.

La borsa portaoggetti di Ikea che ti serve in casa

Si tratta della Borsa portaoggetti PÄRKLA, una soluzione spettacolare per fornirti uno spazio extra di archiviazione e permetterti di avere ogni spazio della tua casa più ordinato e meglio organizzato. Attualmente è disponibile a soli 2,50€, un affare che non puoi lasciarti sfuggire perché ne trarrai davvero molto vantaggio.

Questa fantastica borsa portaoggetti di Ikea è spaziosa, ideale per riporre abiti, lenzuola, piumoni o cuscini alla fine di ogni stagione e conservarli nelle migliori condizioni quando ne avrai bisogno di nuovo mesi dopo. Quando non la utilizzi, puoi piegarla facilmente e occupa poco spazio quando la riponi.

In questa borsa puoi riporre di tutto, sia abiti che decorazioni, accessori, album fotografici, dispositivi elettronici, ecc., è così versatile e resistente che qualsiasi cosa tu debba riporre e che si adatti per dimensione sarà perfettamente conservata al suo interno. Realizzata al 100% in polipropilene, per pulirla basterà passarci un panno umido e poi uno asciutto, non si può mettere in lavatrice né stirare né lavare con candeggina o sbiancanti, potrebbe rovinarsi in uno di questi casi.

Per quanto riguarda le sue misure, sono 55 cm di larghezza, 49 cm di profondità e 19 cm di altezza, il che rappresenta uno spazioso spazio di archiviazione che, una volta che avrai all’interno tutto ciò che vuoi conservare, potrai mettere in un armadio o sotto il letto, ad esempio.

Se vuoi guadagnare uno spazio extra di archiviazione nella tua casa per non avere più cose in giro e avere tutto più ordinato, senza dubbio questa borsa portaoggetti di Ikea è la soluzione perfetta. Buona, economica, bella e versatile… solo vantaggi!