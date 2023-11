Barra profumata Zara Home: set da tre a €12,99

Il mondo degli articoli per la casa è un settore molto vasto in cui ogni giorno appaiono nuovi prodotti che sorprendono il pubblico e che in molti casi diventano virali grazie al fatto che rappresentano davvero un’innovazione o qualcosa che vale la pena avere. Oggi vi mostriamo la barra profumata di Zara Home.

I prodotti di Zara Home sono in grado di stupire sempre, in alcuni casi per la loro originalità, in altri per la loro bellezza, in altri ancora per la loro funzionalità… la verità è che nel suo catalogo sono presenti così tanti articoli di successo che vale sempre la pena di dare un’occhiata. La catena di negozi galiziana è un punto di riferimento nel nostro Paese per quanto riguarda gli articoli di decorazione.

La barra profumata di Zara Home

Si tratta di un bastoncino al profumo Light Cotton, disponibile in confezione da tre. La barra profumata mantiene il vostro guardaroba profumato e fresco, diffondendosi a tutti i vostri abiti e accessori. Il prezzo di questa confezione è di 12,99 euro.

Questa barra profumata è ideale per essere appesa all’asta dell’armadio, su una gruccia o anche posizionata tra i vestiti in un cassetto. È così versatile che si può usare in diversi modi, e avendone a disposizione ben tre si possono sfruttare ancora di più.

L’aroma scelto da Zara Home per queste barrette è il Light Cotton, un morbido profumo floreale con tocchi legnosi che combina la raffinatezza del lino con i fiori di mandorlo e di cotone, creando una fragranza calda e morbida, sempre piacevole da annusare. Le sue note olfattive sono caratterizzate da note di testa di zafferano e arancia, note di cuore di fiori di mandorlo e fiori di cotone e note di fondo di muschio.

La durata del profumo di ogni barretta, una volta aperta, è di 4 settimane. Tra le raccomandazioni del produttore per l’uso vi è che può causare una reazione allergica, non deve essere ingerito e deve essere sempre tenuto fuori dalla portata dei bambini. È molto semplice da usare: basta posizionare la barra nel punto desiderato, cercando però di evitare il contatto diretto con il tessuto dei vestiti.

