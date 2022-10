Barcellona-Inter: live streaming Champions League, canale TV, come vedere online, notizie, quote

di Barcellona Le vite della Champions League sono probabilmente in gioco mercoledì quando ospiteranno Inter Milan alla quarta giornata. Dopo la sconfitta contro l’Inter la scorsa settimana, di Xavi la squadra ha bisogno di una vittoria per mantenere vive le proprie possibilità di avanzare alla fase a eliminazione diretta. Solo un pareggio li vedrebbe dietro l’Inter di tre punti a due partite dalla fine, avendo perso il tie-break testa a testa.

Ecco le nostre trame, come guardare la partita e altro ancora:

Come guardare e quote



Data : mercoledì 12 ottobre | Volta : 15:00 ET

: mercoledì 12 ottobre | : 15:00 ET Posizione : Camp Nou — Barcellona

: Camp Nou — Barcellona Trasmissione in diretta: Sommo+

Sommo+ Probabilità: Barca -235; Disegna +370; Inter +625 (tramite Caesars Sportsbook)

Notizie di squadra

Barca: Ronaldo Araujo resta fuori fino alla fine dell’anno per l’infortunio all’adduttore che lo vedrà saltare il Mondiale con l’Uruguay, mentre Jules Koundé potrebbe tornare per El Clasico domenica. Il compagno difensore centrale Andreas Chistensen si è slogato la caviglia contro l’Inter e non è chiaro quando tornerà. Memphis Depay e Hector Bellerin hanno entrambi saltato quattro partite a causa di un infortunio, mentre erano nuovi Franck Kessie potrebbe tornare questa settimana dal suo infortunio all’adduttore che dovrebbe vederlo perdere questa partita ma potenzialmente tornare ad affrontare il Real Madrid.

Inter: Romelu Lukaku è ancora fuori per i problemi muscolari patiti a fine agosto, mentre resta infortunato anche Marcelo Brozovic. Joaquin Correa ha un problema alla rotula e ha saltato tre partite.

Predizione

Gli infortuni in difesa sono troppi per il Barca da superare quando l’Inter ottiene un gol e resiste per un punto cruciale. Scegliere: Barca 1, Inter 1