Barbie x Boohoo: È uscita la collezione capsule che ci farà decollare, una collezione al massimo della femminilità!

Anche da bambine, avete sognato di assomigliare alla vostra Barbie e indossare gli stessi vestiti? Il vostro sogno si avvera… o quasi! Potete comunque indossare i vestiti del marchio.

Barbie x Boohoo si sono unite in collaborazione per portarvi di nuovo nell’infanzia. È un mondo in cui tutti i sogni sono permessi, adoriamo!

Barbie x Boohoo: Una collezione tutta per voi

Cosa c’è di più femminile del colore rosa? Questo colore rosa che tutte riconosciamo sulla nostra bambola d’infanzia ci piace ancora oggi. Per i fan degli abiti molto femminili, c’è la collezione Barbie x Boohoo che ci fa sciogliere. La collezione capsule è inedita ed è interamente ispirata alla bambola Barbie. Ovviamente, tutta la collezione è di colore rosa!

Il film “Barbie” uscirà il 19 luglio. Anch’esso è stato ispirato dalla famosa bambola. Per celebrare questo lancio in grande stile, è evidente il lancio della collezione. Ci permetterà anche di immergerci per un po’ nel nostro passato. La collezione si vuole inclusiva ed emancipata ma vi permette anche di vivere la vita che avete sempre sognato.

Spezzare i codici e i pregiudizi è uno degli obiettivi della collezione Barbie x Boohoo. Un matrimonio perfetto di rosa, bianco e nero, senza dimenticare i tocchi di strass e glitter. Nella collezione di Barbie x Boohoo troverete tutti i tagli e gli stili più alla moda.

Tra gli altri, c’è il famoso crop top o maglietta corta, ovviamente stampato, diverse giacche con cerniera. Non dimentichiamo i vestitini e soprattutto il costume da bagno indispensabile! Sono prodotti imprescindibili in questa stagione estiva.

Descrizioni di alcuni modelli solo per voi

Vale la pena notare che su ogni capo di Barbie x Boohoo ci sono piccoli ricami, stampe, strass e/o glitter. Le finiture sono mozzafiato, sono brillanti! Quando si tratta di vestiti, gli accessori sono anche importanti per completare e perfezionare lo stile.

Barbie x Boohoo hanno optato per occhiali da sole dallo stile retrò, orecchini a cerchio oversize. Per rendere il look perfetto, è imperativo indossare la famosa collana di Barbie al collo! Per accontentare tutti, la collezione è disponibile dalla taglia 34 alla 54.

Quindi, che siate piccole o con forme generose, si adatta a tutte le morfologie ma anche a tutte le silhouette. Non è nemmeno necessario resistere alla collezione Barbie x Boohoo.

Perché? Tutti i capi sono irresistibili ma anche utili nella vita di tutti i giorni. Chi non pensa che un paio di pantaloni della tuta sia assolutamente pratico? E in rosa, è ancora più bello! Una maglietta? Un vestito a tubino o una felpa? Ecco alcuni modelli.

Barbie x Boohoo: alcuni modelli della collezione

Per iniziare, vi presentiamo l’insieme di pantaloni della tuta neri oversize con lo slogan Barbie in rosa. Questo capo della collezione Barbie x Boohoo è realizzato con 55% poliestere e 45% cotone. L’insieme è lavabile in lavatrice ed è disponibile dalla taglia 32 alla 56. Potete indossare la maglietta rosa di Barbie con strass con i pantaloni della tuta. Questo top è disponibile dalla taglia 32 alla 40. Per completare il look, vi proponiamo la borsa tote in neon pink con uno slogan.

Se amate i mini, la collezione Barbie x Boohoo propone anche abiti corti, gonne e shorts. Preferite i look oversize? La felpa con cappuccio stampata vi si adatterà sicuramente. O ancora la maglietta a maniche lunghe in stile tuta. I cargo non sono da meno. Rimanete femminili con un colore baby pink. Né rosa né nero? Optate per il bianco intramontabile in tal caso. Sarete anche affascinati dalla piccola gonna stampata con motociclette.