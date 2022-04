Bankinter prevede che il rialzo dell’Euribor migliorerà i suoi risultati nei prossimi trimestri

banchiere spero che il Aumento dell’Euribor inizia a contribuire positivamente ai tuoi risultati durante “i prossimi trimestri“, come confermato dal direttore finanziario della banca, Jacobo Díaz, alla conferenza con gli analisti per spiegare il risultati del primo trimestre.

Tuttavia, Diaz ha aggiunto che “il repricing del nostro portafoglio di mutui richiederà tempo E gli effetti positivi non saranno pieni per 18-24 mesi, quindi non è una cosa immediata”.

In relazione a Portafoglio ALCO, che include obbligazioni sovraneha affermato che “non ci aspettiamo cambiamenti significativi in ​​questa sezione, perché non è qualcosa di strategico per noi”.

gestore ha lasciato invariate a 40 punti base le linee guida del costo del rischio (CoR) per l’intero 2022in attesa di maggiore chiarezza nei prossimi mesi circa l’impatto economico della fine della moratoria sui crediti ICO.

“Abbiamo avuto un’attività commerciale molto forte e abbiamo un Rapporto di redditività ROE dell’11,7% che ci ha permesso di compensare la deviazione dal perimetro di Línea Directa”, ha aggiunto Díaz.

Sul costo previsto per tutto il 2022, il direttore finanziario ha spiegato che “i costi sono sotto controllo e manteniamo la nostra previsione per l’intero anno“.

Secondo la sua stima, “il livelli di attività commerciale nei prossimi trimestri dovrebbe essere simile a quanto visto nel primo trimestre.

Da parte loro, esperti di Affitto 4che consigliano di ‘mantenere’ il valore in portafoglio, con una valutazione di 6,07 euro, commentano che “i risultati sono stati superiori alle nostre stime ea quelle del consenso, sostenuto da minori spese di esercizio e stanziamenti per accantonamenti. Il il margine di interesse è stato in linea con le stime e le commissioni nette rimangono forti, battendo le previsioni”.