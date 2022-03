Bankinter nomina Alfonso Botín Presidente del Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione di banchiere ha convenuto di nominare Presidente del Comitato Esecutivo dell’ente Alfonso Botín-Sanz de Sautuola e Navedacome segnalato dall’entità alla National Securities Market Commission (CNMV).

Parimenti, la banca ha comunicato di essere stata nominata vicepresidente esecutivo della società, dopo che la sua nomina a direttore dell’entità è stata approvata mercoledì.

Alfonso Botin-Sanz de Sautuola è figlio di Jaime Botin-Sanz de Sautuolapresidente di Bankinter dal 1986 al 2002, e con questa nomina si colloca al di sopra dell’amministratore delegato dell’entità, Maria dolori dancausa.

GUERRERO NEGA LE INDICAZIONI SULLA FUSIONE

Il presidente di Bankinter, Pedro Guerriero, ha assicurato all’assemblea generale degli azionisti che l’entità rimarrà indipendente e non parteciperà ad alcuna operazione di fusione. Questo mercoledì l’assemblea generale degli azionisti di banchiere a Madrid, che ha avuto la presenza fisica degli investitori della banca dopo due anni di festeggiamenti a distanza dovuti alla pandemia di coronavirus.

Durante il tempo di parola, un azionista presente in aula si è congratulato con l’amministratore delegato e il suo team per il “grandi risultati” del 2021 e ha chiesto alla banca, in uno scenario di rumors su fusioni nel settore, di rimanere un’entità bancaria indipendente.

In risposta a tale intervento, il presidente di Bankinter è stato schietto. “Dimentica le voci sulle fusioni: non parteciperemo a fusioni, state tranquilli, lo abbiamo detto molte volte attivamente, passivamente e in ogni modo possibile. Avere quella sicurezza “, ha risposto Guerrero.