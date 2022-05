Bankinter interrompe i suoi consigli su Catalana Occidente per mancanza di catalizzatori

Gli esperti di banchiere hanno interrotto i loro consigli e valutazioni catalano occidentale nonostante i buoni fondamentali del gruppo assicurativo, per la mancanza di catalizzatori rialzisti sul mercato azionario.

In particolare, hanno ridotto il loro consiglio a ‘neutrale’ da ‘acquista’ e il prezzo obiettivo fino a € 34,20 per azione dai precedenti € 38,20 per azione. “I fondamentali sono solidi ma mancano di catalizzatori”, affermano nel loro ultimo rapporto.

Secondo la sua valutazione, “il il miglioramento dei risultati è un dato di fatto e l’evoluzione in entrambi i segmenti di business (ricavi Traditional & C) è molto buona”.

Notano anche che “la solvibilità aumenta fino al 220% (216% a fine 2020 vs 213% 2019), che è un livello molto confortevole” e anche “si confronta positivamente con altre aziende leader del settore (Axa 212%; Allianz 199%; Mapfre 195%), classificandosi nella alto rango”.

Tuttavia, aggiungono che “nessun catalizzatore“perché” sebbene il dividendo è sostenibile nel tempo grazie alla sua comoda solvibilità, scarse nel contesto attualeIn tal senso si afferma che “un dividend yield per il 2021 di 3,5% rispetto alla media del settore del 6%“.

A suo avviso, «il basso pay-out consente di effettuare acquisizioni senza la necessità di aumentare il capitale. Tuttavia, attualmente la società accumula un rilevante eccesso di capitale. La sua politica dei dividendi non cambia e, quindi, non lo distribuisce ai suoi azionisti e non riesce nemmeno a trovare opportunità che generino valore per l’azienda”.

“Di conseguenza”, concludono, “Il ROE viene progressivamente penalizzato. Inoltre, in questo contesto, la bassa ponderazione del risultato finanziario non fungerà da catalizzatore in un contesto di tassi in aumento e anche la bassa liquidità del titolo non aiuta. Dunque, esaminiamo la raccomandazione finché non troviamo i catalizzatori (aumento del rendimento dei dividendi, operazioni societarie…) in grado di rilanciare il titolo che rimane in un range laterale in un momento in cui i suoi risultati nell’assicurazione del credito brillano”