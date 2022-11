Balenciaga sorprende ancora! La nuova borsa da stivale che è diventata virale in rete

Se il designer del marchio ha recentemente presentato la borsa di patate Lays, sembra che Balenciaga sorprenda ancora con questa. borsa-stivale che è diventata virale. È una borsa o un paio di stivali… È un accessorio che non ci lascia indifferenti e che rompe gli schemi di ciò che abbiamo visto al momento. Sì, Balenciaga ci riprova. Vediamo le caratteristiche di questo accessorio, solo per chi si distingue.Com’è la borsa-stivale che è diventata viraleStiamo parlando della borsa Le Cagole Boot in pelle d’agnello nero sabbia con un elemento argento anticato. Come specificato sul sito web, da cui è possibile ottenerlo, è in vari look della collezione invernale 22 360° Show di Balenciaga. Per maggiori dettagli, le dimensioni sono L44,96 x H50,80 x L10,92 cm circa, e le scarpe sono appese in pelle di agnello. Balenciaga ha precisato che si tratta di una borsa a spalla, con una tracolla regolabile (circa 45 cm), dettaglio della tracolla in pelle intrecciata, con chiusura a zip con tiretto. pelle intrecciata e cerniera decorativa con tiretto in pelle intrecciata sul davanti, sul lato e sul retro come un vero stivale.Altri dettagli rendono questa borsa diversa: elemento in argento anticato, astuccio staccabile con cerniera, specchio a forma di cuore staccabile, logo Balenciaga tono su tono impresso sullo specchio, tasca interna con cerniera, fodera in tela di cotone. Questo articolo è di grande qualità, per il design, l’originalità e l’audacia. Per la sua materiale in 100 % pelle di agnello e anche perché proviene da un marchio forte che è stato influente nella moda per decenni. Questa borsa da stivale è realizzata in Italia. Per pulirla, il sito web spiega che va strofinata con un panno morbido.Verso la sostenibilitàInoltre, questa borsa è realizzata con almeno il 100% della pelle, che viene lavorata con tecniche prive di metalli. La concia della pelle senza metalli è più rispettosa dell’ambiente, in quanto riduce l’inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. L’obiettivo dell’azienda è che Il 100% della pelle utilizzata da Balenciaga sarà priva di metalli entro il 2025.Potete acquistare questa eccentrica borsa sul loro sito web. al prezzo di 2.500 euro. sarete sicuramente al centro dell’attenzione quando lo porterete ovunque, prendete nota!