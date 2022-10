Baguette a 29 cent: Lidl si allinea al prezzo dei centri E. Leclerc

Una settimana dopo l’annuncio di Leclerc, che ha suscitato molte polemiche, di offrire una baguette a un prezzo del genere, il suo concorrente sta seguendo l’esempio.

Tocca a Lildl proporre una baguette a 29 centesimi. Una settimana dopo l’annuncio di Michel-Édouard Leclerc, che ha suscitato la protesta di agricoltori, fornai e distributori concorrenti, il direttore esecutivo di Lidl France annuncia che il marchio si sta allineando con il loro concorrente. “Sono passati 10 anni da quando tutta la distribuzione francese vendeva questa baguette a 35 centesimi“, ricorda questo giovedì su RMC.

Un allineamento che Michel Biero ritiene necessario. “Quando il leader della distribuzione francese si posizionerĂ su un prezzo per un prodotto emblematico come la baguette, l’intera distribuzione lo seguirĂ .“Un approccio commerciale che non sembra avallare. “Lo faccio con rammarico perchĂ© non è molto responsabile perchĂ© sta alimentando una guerra dei prezzi che distrugge i valori e sta inviando un messaggio drammatico a un mondo agricolo che oggi è in grande difficoltĂ .»

Resta da vedere se gli altri brand decideranno, a loro volta, di far corrispondere questi prezzi e per quanto tempo. Come promemoria, Leclerc blocca il prezzo di questa bacchetta per almeno quattro mesi.

