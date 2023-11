Avviso importante di Primark: restituite questo prodotto se lo avete a casa.

Ci sono occasioni in cui diversi negozi segnalano ai propri clienti un prodotto difettoso che dovrebbero smettere di usare immediatamente, di solito a causa di un difetto di fabbricazione che potrebbe rappresentare un rischio per la salute ed è meglio non usarlo più. Oggi vi parliamo di un avviso importante di Primark prende molto seriamente la sicurezza di tutti i suoi prodotti e non appena rileva che uno dei suoi prodotti può rappresentare un pericolo per chiunque lo utilizzi, per qualsiasi motivo, agisce rapidamente per evitare che il rischio diventi realtà..

Il piatto di Winnie the Pooh di Primark che dovete restituire.

Il rivenditore irlandese ha rilasciato una dichiarazione sul proprio sito web per informare che il suo Piatto per bambini Winnie the Pooh presenta un rischio in quanto è stato riscontrato che rilascia tracce di piombo e di formaldeide a livelli superiori a quelli consentiti dalle normative UE; pertanto, per evitare questo rischio in caso di ingestione di questi componenti, è necessario interrompere l’attività il prima possibile.

La dichiarazione, rilasciata al pubblico spagnolo, informa che si tratta di un prodotto che è in vendita in tutti i negozi della Spagna dal 17 dicembre 2021. Chiunque l’abbia in casa è invitato a riportarlo in uno dei suoi negozi e verrà rimborsato completamente senza bisogno di presentare uno scontrino, basta portare con sé il piatto.Di seguito la dichiarazione completa di Primark sul ritiro del piatto di Winnie the Pooh:Abbiamo notato che il piatto per alimenti per bambini “Winnie the Pooh Plate” di Primark, nella foto qui sopra, non soddisfa i consueti elevati standard di sicurezza di Primark. È stato riscontrato che il prodotto rilascia tracce di piombo e formaldeide a livelli superiori a quelli consentiti dalle normative UE, e ciò può rappresentare un rischio se ingerito.

Il prodotto è in vendita nei nostri negozi spagnoli dal 17 dicembre 2021. Poiché la sicurezza dei nostri clienti è la nostra massima priorità, stiamo effettuando un richiamo volontario di questo prodotto e siete invitati a restituirlo in qualsiasi negozio Primark per un rimborso completo. Non è necessario presentare la prova d’acquisto o la ricevuta per ricevere il rimborso.

4.4/5 - (12 votes)