Avviso di Mercadona per una truffa relativa ai suoi supermercati

Il frode d’identità, chiamato anche ‘phishing’, è uno dei metodi più utilizzati nelle truffe digitali. Questi possono essere via e-mail, tramite pagine web dannose ma molto simili a quelle originali, oppure tramite SMS e link che promettono di essere ufficiali, ma non lo sono.

Mercadona è una di quelle aziende che è periodicamente vittima di ‘phishing‘, dal momento che molti dei suoi clienti hanno ricevuto un’e-mail presumibilmente dalla grande catena di supermercati, ma non da loro. Nel messaggio c’era una specie di Buono regalo da 500 euro come compenso per una lotteria. Ma era tutto il prodotto di una truffa.

già la società Lo ha denunciato attraverso i suoi social la truffa, per cercare di evitare che i propri clienti ci cadano. Pertanto, attraverso i suoi canali ufficiali e l’hashtag #NoPiques, l’azienda ha raccomandato ai suoi follower di ignorare i messaggi fraudolenti via e-mail.

⚠️ Se hai ricevuto questo messaggio, #Non pizzicare 🎣 ed eliminalo 🗑️, vogliono solo sfruttare i tuoi dati. In Mercadona NON consegniamo buoni regalo. 🚫Attenzione, non cadere nella trappola! pic.twitter.com/FCA7KWH5Lx — Mercadona (@Mercadona) 15 settembre 2022

Che cos’è il “phishing”?

Il phishing è la tecnica che consiste nel soppiantare l’identità di un account, sia esso un’e-mail, un utente di un social network o un SMS che arriva al cellulare. In questo caso lo sarebbe e-mail di phishing. UN email false per impersonare aziende reali e ottenere dati personali dagli utenti.

Per differenziare se si tratta dell’account ufficiale o meno, possiamo seguire una serie di passaggi: