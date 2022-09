Avviso alimentare per la listeria negli insaccati dall’Italia

L’Agenzia spagnola per la sicurezza alimentare e la nutrizione (AESAN) ha avvertito questo sabato della presenza di listeria in salsicce confezionate da Italia. I prodotti interessati sono del marchio sfigatodi produttore IAAY Hot dog di Tacchino.

L’agenzia raccomanda alle persone che hanno a casa i prodotti inclusi in questo avviso di astenersi dal consumarli e di restituirli al punto di acquisto.

Alimenti con presenza di listeriosi, secondo il nome della loro etichetta Del marchio Wudi: Wudy Classico (250 grammi)

Cibo: Salsiccia Avi

Lots: 1825669, 1830837, 1832413, 1839009, 1852306, 1857209, 1860977, 1877305, 1883439, 1888982, 1902500, 1911205, 1929751, 19407751, 19407751, 19407975

Data di consumo preferenziale: 28/11/2022 e date precedenti

Marchio di identificazione: IT 04M CE

Formaggio Wudy (150 grammi)

Cibo: Salsiccia Avi

Lotti: 1803199, 1808935, 1820077, 1825216, 1839569, 1846833, 1852306, 1860349, 1877867, 1886642, 1896612, 1896612, 1906129, 85 e 419

Data di consumo preferenziale: 26/11/2022 e date precedenti

Marchio di identificazione: IT 04M CE

Wudy Party (240 grammi)

Cibo: cocktail Wudy

Lotti: 1900260, 1902500, 1933896 e 1945455

Data di consumo preferenziale: 17/10/2022 e date precedenti

Marchio di identificazione: IT 04M CE

Wudy Happy Hour (1 chilo)

Prodotto: Cocktail Wudy

Lotti: 1808935, 1832413, 1863556, 1883993, 1906687 e 1940129

Data di consumo preferenziale: 24/11/2022 e date precedenti

Marchio di identificazione: IT 04M CE

Wudy Classic Maxipack

Prodotto: Wudy 1kg Maxipac

Lotti: 1798614, 1803199, 1820665, 1860349, 1869109, 1877305, 1877867, 1900782, 1933896 e 1952362

Data di consumo preferenziale: 30/11/2022 e date precedenti

Marchio di identificazione: IT 04M CE

Per quanto riguarda le salsicce Pavo, l’AESAN ha diramato una segnalazione su questo prodotto:

Prodotto: Wurs Turchia Hot Dog

Lotti: 1825217, 1863583, 1863583, 1869104, 1873731, 1883996, 1921549 e 1929755

Data di consumo preferenziale: 09/11/2022 e date precedenti

Marchio di identificazione: IT 04M CE

Cos’è la listeriosi?

La listeriosi è una grave infezione solitamente causata dal consumo di cibo contaminato dal batterio ‘Listeria monocytogenes’. Si stima che 1.600 persone contraggano la listeriosi ogni anno in Spagna e che circa 260 muoiano a causa della malattia, secondo i dati del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie (Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie). È più probabile che l’infezione faccia ammalare le donne in gravidanza e i loro neonati, gli adulti di età pari o superiore a 65 anni e le persone con un sistema immunitario indebolito.

Questa segnalazione è stata notificata nell’ambito di a focolaio di listeriosi in Italia. Tuttavia, l’AESAN ha indicato che non ci sono prove in Spagna di nessun caso segnalato o associato a questo avviso.