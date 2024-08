Benvenuti in questo articolo dove vi mostreremo come attivare il flash del vostro iPhone con un semplice tocco sul retro. Questa funzionalità, introdotta da Apple a partire dalla versione iOS 14, è stata una vera rivoluzione per gli utenti, che ora possono configurare azioni rapide senza dover navigare nei menu o premere pulsanti.

Scoperta della funzione Back Tap sull’iPhone

Cosa è la funzione Back Tap ?

La funzione Back Tap, o tocco posteriore, è una caratteristica innovativa introdotta da Apple con iOS 14. Permette agli utenti di eseguire azioni rapide semplicemente toccando il retro del loro dispositivo. Questa funzionalità include molteplici azioni tra cui l’attivazione del flash LED.

Quando è stata introdotta questa funzione ?

La possibilità di attivare il flash dell’iPhone con un tocco sul retro è stata introdotta alla fine del 2020 e aggiornata nel giugno 2024, rendendola un’opzione molto pratica per attivare vari collegamenti rapidi e azioni personalizzate.

Passiamo ora a vedere come configurare questa interessante opzione sul vostro dispositivo.

Come configurare il Tocco Posteriore del dispositivo

Fase preliminare: scaricare l’app Raccourcis

Per utilizzare questa funzione, la prima cosa da fare è scaricare l’app Raccourcis di Apple. Quest’applicazione è fondamentale per configurare le varie opzioni disponibili con la funzione Back Tap.

Creare un collegamento rapido

Dopo aver scaricato l’app Raccourcis, è possibile creare un collegamento rapido cercando “Flash” e selezionando l’opzione “Regolare la torcia”, che permette poi di attivare o disattivare il flash LED.

Proseguiamo ora con la personalizzazione delle azioni tramite la funzione Back Tap.

Personalizzare le azioni tramite il Tocco Posteriore

Configurazione del Tocco Posteriore

All’interno dei Impostazioni dell’iPhone, sotto la sezione Accessibilità e Toucher, si trova l’opzione “Toccare il retro del dispositivo”. Da qui si possono scegliere le azioni da eseguire toccando due o tre volte il retro del telefono.

Vediamo ora come attivare specificamente la torcia con un semplice tocco sul retro del dispositivo.

Attivare la torcia con un semplice tocco

Come usare Back Tap per attivare la torcia

Grazie all’app Raccourcis di Apple, è possibile impostare il back tap per attivare direttamente la torcia dell’iPhone. Dopo aver creato il raccourcio, basta selezionarlo nei settaggi di Back Tap e voilà: un doppio o triplo tocco sul retro dell’iPhone attiverà immediatamente la torcia.

Ora vediamo come usare i raccourci per facilitare l’accesso al flash LED.

Utilizzare i raccourcis per facilitare l’accesso al flash LED

Creazione di raccourcis personalizzati

I raccourcis possono essere utilizzati per creare azioni personalizzate, tra cui accesso rapido alla torcia. Ciò si traduce in un accesso più veloce e intuitivo alle funzioni desiderate.

Ma quali sono gli effettivi vantaggi di questa funzionalità ?

Vantaggi in termini di accessibilità e velocità

Maggiore praticità nell’utilizzo quotidiano del dispositivo

L’introduzione della funzione Back Tap ha notevolmente migliorato l’accessibilità e la rapidità d’uso dell’iPhone, consentendo agli utenti di eseguire una varietà di azioni con un semplice tocco sul retro del dispositivo, senza dover navigare nei menu o premere pulsanti fisici.

Infine, esaminiamo come gestire le impostazioni del flash per le notifiche e gli avvisi.

Gestione delle impostazioni del flash per notifiche ed allerte

Impostazioni delle notifiche con il flash

L’iPhone permette anche di configurare il flash LED per ricevere notifiche visive. Questa opzione può essere particolarmente utile per coloro che hanno problemi uditori o preferiscono non avere suoni di notifica.

In conclusione, la funzione Back Tap offre una serie di opzioni innovative che rendono l’uso dell’iPhone ancora più pratico e intuitivo. Che si tratti di accendere la torcia o di ricevere notifiche visive, ora tutto è possibile con un semplice tocco sul retro del dispositivo.

4.6/5 - (9 votes)