Attenzione ciclisti! Decathlon lancia 22 nuovi negozi: scopri perché non vuoi perderli!

Decathlon ha compiuto un passo audace nel panorama ciclistico spagnolo, inaugurando 22 nuove Pro Shop dedicate. Questi spazi specializzati, che si estendono per un totale di 11.759 metri quadrati, sono collocati in aree con una forte passione per il ciclismo, come Madrid, Barcellona, Alicante, Castellón, San Sebastián e Barakaldo. L’obiettivo è fornire un’esperienza personalizzata e completa per ciclisti di ogni livello.

Le Pro Shop di Decathlon sono pensate per rispondere alle esigenze dei ciclisti più esigenti. Qui, i clienti possono scegliere tra biciclette di alta gamma, accessori all’avanguardia e componenti delle marche più rinomate. Inoltre, i professionisti appassionati di ciclismo offrono consulenze esperte. Un servizio di manutenzione e riparazione è disponibile, con officine attrezzate per garantire che ogni bicicletta sia sempre in perfette condizioni, sottolineando l’impegno di Decathlon per la qualità e la soddisfazione del cliente.

Novità: 22 Pro Shop per i ciclisti

Questa iniziativa rientra nella strategia di Decathlon per il 2025, mirata ad attrarre sportivi di livello intermedio e avanzato, superando il profilo del ciclista occasionale. L’azienda ha identificato il ciclismo come una delle discipline chiave per la propria crescita, e queste nuove Pro Shop testimoniano la sua dedizione a questo sport. Inoltre, Decathlon ha messo la sostenibilità al centro del suo modello di business, promuovendo l’economia circolare con la vendita di biciclette ricondizionate e servizi di noleggio in abbonamento, rendendo accessibile lo sport senza compromettere il budget o l’ambiente.

L’apertura di queste 22 Pro Shop segna anche una fase di trasformazione per Decathlon in Italia, dove l’azienda sta rinnovando le sue 175 sedi per rispondere alle nuove necessità dei consumatori. Questo processo include la modernizzazione dell’immagine aziendale, la digitalizzazione dei punti vendita e l’aggiunta di servizi personalizzati, come la possibilità di prenotare online e ritirare in negozio o ricevere a domicilio lo stesso giorno. Con queste mosse, Decathlon punta a offrire un’esperienza d’acquisto completa e soddisfacente, consolidandosi come un leader nel settore dell’equipaggiamento sportivo.

In sintesi, le nuove Pro Shop di Decathlon rappresentano un chiaro impegno verso il ciclismo e una risposta alla crescente domanda di prodotti e servizi specializzati. Queste iniziative non solo rafforzano la posizione dell’azienda nel mercato, ma promuovono anche uno stile di vita attivo e salutare, in linea con i valori di sostenibilità e accessibilità di Decathlon.

“Con l’apertura delle nostre Pro Shop, intendiamo evidenziare il nostro investimento nel ciclismo, soddisfacendo le esigenze di tutti i clienti, dai principianti agli esperti. Offriamo il miglior catalogo di prodotti e servizi, con un’attenzione particolare alle opzioni circolari,” dichiara Rubén Fernández, responsabile del mercato Ciclismo e Mobilità di Decathlon Italia.