Atletico Madrid vs Manchester City: UEFA Champions League in diretta streaming, canale TV, guarda online, quote

Potrebbe non essere stata l’andata più emozionante, ma il Manchester City ha rivendicato il controllo dei quarti di finale di Champions League con una vittoria per 1-0 all’Etihad Stadium la scorsa settimana. La domanda che si pone in questa partita è se l’Atletico Madrid possa offrire la spinta offensiva in casa necessaria per testare Ederson.

Sicuramente la squadra di Diego Simeone è pesantemente sfavorita in una battaglia tra i campioni di Spagna e Inghilterra, ma una regola del genere tende ad adattarsi all’allenatore dell’Atleti e ai suoi giocatori. Intanto Pep Guardiola non è sempre il favorito più a suo agio. La Champions League potrebbe avere ancora un turbamento rimasto in questi quarti di finale? Ecco come guardare la partita e cosa devi sapere:

Visualizzazione delle informazioni

Data: mercoledì 13 aprile | Tempo: 15:00 ET

Posizione: Wanda Metropolitana — Madrid

Streaming TV/diretta: Sommo+

Probabilità: Manchester City -700; Disegna +650; Sporting +1800 (tramite Caesars Sportsbook)

Trame

Atletico Madrid: La squadra di Simeone è diventata la prima in 10 anni di storia della Champions League a non mettere a segno nemmeno un tiro nella porta avversaria l’ultima volta, e se non fosse stato per un’eccellente prestazione del loro cinque difensore il margine di sconfitta avrebbe potuto essere più pesante di solo un obiettivo. Tuttavia, ci sono stati lampi di contropiede guidati da Antoine Griezmann che non hanno dato i loro frutti, momenti che avrebbero potuto andare in modo diverso se non per una palla finale migliore.

Forse non è una sorpresa che Simeone intenda affrontare la gara di ritorno più o meno allo stesso modo della prima. “Non mi allontanerò da ciò in cui crediamo”, ha detto. “Speriamo di poter combinare meglio; avere transizioni migliori e più veloci; essere più precisi nei nostri contrattacchi; che i nostri giocatori più importanti possano passare una notte fantastica. Cercheremo di portare il gioco dove pensiamo di poterli far male. In un calcio partita, tutto può succedere”.

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast di calcio quotidiano della CBS dove ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

Manchester City: Questa gara di ritorno è sempre stata impegnativa per il City non solo per la partita in sé ma per ciò che lo circondava, due partite contro il Liverpool da cui sarebbe stato naturale essere distratti. Dopo l’emozionante, estenuante e, in definitiva, (per la squadra di Guardiola) deludente pareggio per 2-2 con i rivali della Premier League, sembra possibile che la loro trasferta a Madrid diventi una sorta di ripensamento.

“Se non ti piace giocare a calcio in un mese come questo, allora non ti divertirai mai”, ha detto Kyle Walker. Affrontare i migliori avversari [on Sunday] e poi affrontare una dura prova mercoledì contro l’Atletico Madrid dove è un po’ più tattico. Poi affrontiamo di nuovo il Liverpool in FA Cup. È una settimana fantastica per essere coinvolti nel calcio”.

Predizione

Ci è voluta un’eccezionale prestazione difensiva per mantenere il City a un gol la scorsa settimana. Aspettatevi che l’Atletico si apra nel perseguire l’obiettivo di cui ha bisogno… e ne paghi il prezzo per farlo. SCEGLIERE: Atletico 1 Città 2