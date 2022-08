Atalanta-Milan: diretta streaming Serie A, canale TV, come guardare online, notizie squadre, quote

AC Milandopo aver vinto la partita di apertura contro Udineseviso Atalanta in trasferta nella seconda giornata di Serie A 2022-23. L’Atalanta sta uscendo da una vittoria in trasferta per 2-0 contro Sampdoriagrazie ai gol segnati da Rafael Toloi e al nuovo acquisto Ademola Lookman. Il Milan ha vinto entrambi gli incontri contro l’Atalanta la scorsa stagione, battendoli 5-2 e segnando piĂą gol in entrambe le partite, in gran parte grazie a Rafael Leao che ha segnato due gol nelle due partite. Ecco cosa devi sapere:

Paramount+ è l’unico posto dove guardare ogni minuto di ogni partita di Serie A in questa stagione, per non parlare di alcune partite in italiano. Iscriviti ora con codice offerta ITALIA per ottenere uno speciale mese di prova gratuito. Un abbonamento ti dĂ anche accesso ad altri contenuti sportivi, inclusi ogni partita di UEFA Champions League ed Europa League, la NFL su CBS e innumerevoli film e programmi. Ottieni tutto gratis per un mese con il codice promozionale ITALIA.

Visualizzazione delle informazioni

Data: domenica 21 agosto | Volta: 14:45 ET

Posizione: Stadio Gewiss — Bergamo, Italia

Trasmissione in diretta: Sommo+

ProbabilitĂ : Atalanta +180; Disegna +240; AC Milan +150 (tramite Caesars Sportsbook)

Notizie di squadra

Atalanta: Nella conferenza stampa pre-partita il tecnico Gian Piero Gasperini ha parlato apertamente del futuro della Ruslan Malinovskyi, che è vicino a lasciare il club con Tottenham e Olympique Marsiglia interessati a lui. Sorprendentemente, l’Atalanta ha vinto solo quattro partite casalinghe la scorsa stagione, al quinto posto in campionato con Empoli e questo è stato uno dei motivi per cui è arrivato 8 ° la scorsa stagione con 59 punti dopo aver terminato le due precedenti stagioni di Serie A con 78 punti.

AC Milan: La squadra di Stefano Pioli ha iniziato bene la nuova stagione con una bella vittoria casalinga contro l’Udinese. Il Milan è stato quasi piĂą bravo in trasferta che in casa la scorsa stagione, guidando la Serie A con 14 vittorie in trasferta e 41 gol segnati in trasferta, pur concedendo il terzo minor numero di gol subiti (19). Pioli ha piĂą giocatori a disposizione, a parte gli infortunati Rade Krunic e Zlatan Ibrahimovic che dovrebbe tornare a gennaio 2023.

Predizione

SarĂ una partita interessante e l’Atalanta cercherĂ di fermare i campioni di Serie A nella loro prima partita casalinga e di gioire con il loro stile di gioco aggressivo. SCEGLIERE: Milan 2, Atalanta 2.