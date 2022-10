Aston Villa vs Chelsea: come guardare, programma della Premier League, informazioni sul live streaming, tempo di gioco, canale TV

La Premier League torna in campo domenica.

Chi sta giocando

Chelsea @ Aston Villa

Record attuali: Chelsea 5-2-1; Aston Villa 2-4-3

Cosa sapere

Dopo due partite in trasferta, l’Aston Villa torna a casa. Loro e il Chelsea si incontreranno per la loro prima tappa della stagione alle 9:00 ET di domenica a Villa Park. Villa ha perso entrambe le partite contro il Chelsea la scorsa stagione con i punteggi di 0-3 e 1-3, quindi sperano di ribaltare la situazione in questa stagione.

Lunedì, i Lions e il Nottingham Forest hanno pareggiato 1-1, buono per un punto ciascuno.

Nel frattempo, sabato il Chelsea si è messo in campo contro il Wolverhampton, ma il Wolverhampton non ha mai seguito l’esempio. Il Chelsea ha avuto abbastanza gol per vincere e poi alcuni contro i Wolves, portando la loro gara 3-0.

Dopo il pareggio, Villa cercherà di guadagnare tutti e tre i punti in questa partita.

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta qui sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast giornaliero della CBS Soccer in cui ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

Come guardare

Chi: Aston Villa contro Chelsea

Aston Villa contro Chelsea Quando: Domenica alle 9:00 ET

Domenica alle 9:00 ET Dove: Parco della Villa

Parco della Villa TV: Pavone

Pavone Quote Caesars Sportsbook: Villa Aston +350; Pesca +255; Chelsea -121

Storia della serie

Il Chelsea ha vinto quattro delle ultime sei partite contro l’Aston Villa.