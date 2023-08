Assapora la qualità 5 Jotas con questa paletta iberica di Carrefour

Se non sai cos’è la paleta, te lo spieghiamo: si tratta della carne che si trova nella zampa anteriore del maiale. Il jamón, invece, è la zampa posteriore: un’estremità più grande e di solito più apprezzata. Comunque, questo non significa che provare la paleta iberica non sia consigliabile, soprattutto per prodotti come quella del marchio 5 Jotas che si vende al Carrefour.

5 Jotas, nel caso non la conoscessi (cosa che ci sorprenderebbe se fosse così), è uno dei migliori marchi di prodotti di carne in Italia, e anche nel mondo. Per questo, ti invitiamo a continuare a leggere, perché a seguire ti raccontiamo tutto ciò che puoi aspettarti dalla sua paleta 100% iberica. Se hai un Carrefour vicino…non perdere altro tempo e comprala per provarla!

La paleta 100% iberica 5 Jotas disponibile al Carrefour

Questa deliziosa paleta proviene da suini di pura razza iberica che vengono allevati allo stato brado nelle dehesas del sud della Italia. Il sapore così caratteristico di questo pezzo, che si vende al Carrefour, è merito dell’alimentazione di questi animali: completamente naturale e composta principalmente da ghiande. Se dovessimo determinare la chiave del successo dei prodotti 5 Jotas, compresa questa paleta iberica in vendita al Carrefour, diremmo che è la conservazione della purezza della razza dei suini iberici.

La stagionatura di questa paleta, inoltre, è completamente naturale e lenta, il che si riflette molto positivamente sul sapore. Per quanto riguarda il pezzo in vendita al Carrefour, pesa circa 4,7 chili. Quindi, stiamo parlando di una paleta abbastanza grande da soddisfare molte persone. Infine, se vuoi acquistare questa paleta 100% iberica 5 Jotas al Carrefour, dovrai pagare 218 euro. Per essere un prodotto con Denominazione di Origine e di così buona qualità, questo prezzo è abbastanza ragionevole.

Alcune differenze tra la paleta iberica e il jamón iberico

Il jamón solitamente è un alimento più delicato, soprattutto per il suo grasso intramuscolare. Non solo, ma offre anche una gamma di sapori più ampia rispetto alla paleta iberica. La paleta ha anche le sue virtù, ad esempio il suo sapore è più intenso. Per questo motivo, questo prodotto di carne che si vende al Carrefour (e in molti altri posti) è più consigliato per le persone che hanno un gusto più uniforme. Inoltre, il jamón di solito è più grande della paleta. Ci sono altre differenze, ma quello che è chiaro è che entrambi i prodotti, se di qualità, sono autentici piaceri.