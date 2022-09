Aspettativa prima di un cambiamento decisivo nella criptovaluta di Ethereum

Il mondo instabile di criptovalute si prepara a una grande scossa. A partire da questo martedì, ethereumla sua seconda risorsa più grande dopo Bitcoincambierà il tuo modo di operare per ridurre il consumo di Energiaun aggiornamento che è già stato descritto come il più importante nella storia delle valute virtuali.

Fondata nel 2015, Ethereum è una piattaforma decentralizzata open source che utilizza il tecnologia Blockchain (meglio conosciuta come blockchain) per la transazione di criptovalute e l’esecuzione di contratti intelligenti. Migliaia di computer lavorano senza sosta per certificare e validare la registrazione di ciascuna di queste operazioni nella block chain, un sistema di cooperazione tra utenti noto come “mining” e che consente un’autogoverno decentralizzato, ma che a sua volta presuppone un elevato consumo di energia.

Ethereum è il secondo piattaforma decentralizzata più conosciuto al mondo, rappresenta circa il 20% del mercato delle criptovalute e il suo sistema consuma la stessa energia di paesi come la Nuova Zelanda. Etere è anche la seconda criptovaluta più diffusa dopo Bitcoin e il suo valore ammonta a circa 1.728 euro. La sua capitalizzazione è stata catapultata all’inizio del 2021, anche se quest’anno è scesa di quasi il 48%, a seguito della generale volatilità del settore. Anche così, la sua capitalizzazione supera i 213.000 milioni di dollari.

cambio chiave

Dal 13 al 15 settembre, Ethereum subirà un cambio di modello noto come “fusione” di cui si parla da anni. Ethereum è particolarmente noto per il suo uso massiccio nel mondo di arte digitalepoiché circa il 90% delle transazioni avviene sulla piattaforma.

Se un artista vuole scambiare una delle sue opere digitali, può convertirla in un token non fungibile (NFT), un processo con il quale tale opera viene registrata nella catena di blocchi. Contrassegnato da quel DNA digitale, l’opera diventa unica, il che fa salire alle stelle il suo valore di marketing. L’artista riceve una piccola commissione ogni volta che la sua opera viene rivenduta.

Ethereum passerà dal sistema “prova di lavoro”, che certifica che l’operazione di mining è registrata nella catena dei blocchi, al sistema “prova di partecipazione”, che premierà tutti coloro che partecipano finanziariamente a quel processo. Gli utenti che vogliono partecipare con il proprio computer e trarre profitto dal processo di validazione delle operazioni devono investire 32 Ethereum (circa 55.296 euro) nella rete. Sono già 415.000 gli utenti che si sono iscritti per essere validatori.

Pertanto, il sistema di “prova di puntata” che sarà adottato questa settimana è stato descritto come un modello più ecologico, poiché richiederà meno computer per certificare le transazioni all’interno della blockchain di Ethereum. Tale cambiamento promette di ridurre il consumo di energia fino al 99%.

In gioco la credibilità delle criptovalute

Il cambiamento è fondamentale non solo per la credibilità e la reputazione di Ethereum, ma dell’intero settore delle criptovalute. Gli esperti sottolineano che, con un sistema più ecologico, le valute virtuali possono guadagnare più popolarità. Questo passaggio verso un minor consumo energetico potrebbe anche aprire le porte a una maggiore adozione istituzionale delle criptovalute, che finora sono state accolte con scetticismo dalla maggior parte dei governi e delle istituzioni finanziarie di tutto il mondo. Quella svolta potrebbe aiutare un settore colpito dal susseguirsi di controversie e turbolenze economiche.

Tuttavia, ci sono anche domande su come verrà applicata tale modifica. Il “mining” è attualmente un business succoso per coloro che partecipano a Ethereum e hanno una maggiore potenza di calcolo per elaborare i dati. La modifica che verrà apportata questa settimana ridurrà di quasi il 90% la ricompensa che gli utenti hanno per aver partecipato alla convalida delle operazioni sulla piattaforma. Se danneggiati, quei “minatori” possono passare ad altre criptovalute che consumano più energia e alcuni hanno assicurato che combatteranno per mantenere il vecchio modello. Tuttavia, il cambiamento è inevitabile. Mare apertola più grande piattaforma di trading NFT al mondo, ha già avvertito che accetterà solo opere registrate in questo nuovo modello più sostenibile.