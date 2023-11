Le Asics di tendenza sono in vendita da Decathlon

Se questa stagione siete in vena di un nuovo paio di scarpe sportive in modo da potervi allenare o che vi siano utili anche quando volete stare comodi, non c’è niente di meglio che scegliere tra i modelli di uno dei migliori marchi in fatto di abbigliamento e calzature sportive. Quindi è il momento di mettere le mani sulle Asics di tendenza, che potete trovare in offerta da Decathlon.

Asics di tendenza in vendita da Decathlon

Sia che ci si alleni a casa o che si vada in palestra, è fondamentale avere un buon paio di scarpe sportive, e tra i modelli migliori ci sono sempre quelli della marca Asics, che presenta una sneaker tra le più desiderate sul mercato.

Asics Lyte Classic

Ci riferiamo, ovviamente, alla Asics Lyte, il modello più venduto di Asics che ora si può trovare ad un prezzo scontato da Decathlon. Parliamo di una scarpa da donna che di solito ha un prezzo vicino agli 80 euro ma che Decathlon ora offre a metà prezzo.

Con queste scarpe da ginnastica potete muovervi in comodità e non avrete alcun problema nei vostri spostamenti quotidiani. Ispirato ai modelli precedenti di Asics, questo modello è stato rinnovato con un inconfondibile stile urbano e un design che lo rende la scelta migliore da indossare con i jeans, ma che si può anche abbinare a vestiti o gonne.

La scarpa è realizzata in un mix di pelle scamosciata e mesh (uno speciale tessuto a rete) con dettagli traforati per una maggiore durata e un look molto elegante, ed è disponibile in un’ampia gamma di colori. La sua intersuola in EVA garantisce un maggiore comfort ad ogni passo, rendendo le scarpe comode anche se indossate per molte ore.

Sono Asics di tendenza, leggere ed eleganti, quindi cosa state aspettando? Sono disponibili in tutti i negozi Decathlon e sul loro shop online e il prezzo, come vi abbiamo già detto, è scontato: solo €49,99.

