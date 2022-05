AS Roma vs. Feyenoord: diretta streaming finale UEFA Conference League, canale TV, come guardarla online, quote, notizie

L’AS Roma affronterà il Feyenoord a Tirana per la prima finale di UEFA Conference League mercoledì, l’ultimo atto della nuovissima terza competizione europea che è stata lanciata in questa stagione. Mentre la Roma ha perso due volte in UEFA Europa Conference League, entrambe in trasferta contro i norvegesi Bodø/Glimt, il Feyenoord è imbattuto dall’inizio della fase a gironi. C’è stata solo una precedente sfida UEFA tra i club, la Roma che ha vinto 3-2 complessivamente nei sedicesimi di UEFA Europa League 2014/15 quando ha seguito un pareggio per 1-1 all’andata allo Stadio Olimpico con un incidente- vittoria per 2-1 a Rotterdam in cui tre giocatori, uno del Feyenoord di Fred Rutten e due della Roma di Rudi Garcia, sono stati espulsi.

Ecco cosa devi sapere:

Visualizzazione delle informazioni

Data: mercoledì 25 maggio | Tempo: 15:00 ET

Posizione: Stadio Air Albania — Tirana, Albania

Trasmissione in diretta: Sommo+

Probabilità: AS Roma +130; Pesca +235; Feyenoord +205 (tramite Caesars Sportsbook)

Notizie di squadra

AS Roma: Anche se questa è la terza presenza della Roma in una finale UEFA importante, e la prima in 31 anni, è la quinta per Mourinho. Ha trionfato in ognuna delle quattro precedenti: con il Porto in Coppa UEFA 2003 e UEFA Champions League 2004, Inter in UEFA Champions League 2010 e Manchester United in UEFA Europa League 2017. Tuttavia, ha perso due Supercoppe UEFA. Nonostante sia stata segnata per sei gol sia dal Manchester United che dal Bodø/Glimt nelle recenti trasferte all’estero, la Roma ha segnato in tutte le ultime 14 partite europee fuori dalla capitale italiana (V9 P1 S4). L’ultima volta che non sono riusciti a segnare in trasferta in Europa è stato nell’ultimo incontro in territorio neutro, quando hanno perso 2-0 contro il Siviglia nella città tedesca di Duisburg negli ottavi di UEFA Europa League 2019/20.

Feyenoord: Quinto nell’Eredivisie olandese la scorsa stagione, a 29 punti dai campioni dell’Ajax, il Feyenoord si è assicurato la quinta presenza nella fase a gironi europea in sei stagioni superando tre turni di qualificazione alla UEFA Europa Conference League a spese di Drita, Luzern ed Elfsborg. Questa è la prima finale europea del Feyenoord da quando ha vinto la Coppa UEFA per la seconda volta 20 anni fa, battendo il Dortmund per 3-2 nel proprio stadio di Rotterdam con i gol di Pierre van Hooijdonk (doppietta) e Jon Dahl Tomasson. L’unica precedente finale UEFA importante in territorio neutro è stata la vittoria per 2-1 contro il Celtic nel 1970, anche se hanno perso la Supercoppa UEFA 2002 3-1 contro il Madrid a Monaco

Predizione

L’AS Roma è la favorita per la vittoria finale e Jose Mourinho ha tutte le carte in regola dalla sua parte. Non può perdere l’occasione di riportare un trofeo al club dopo quattordici anni. SCEGLIERE: AS Roma 2, Feyenoord 1.