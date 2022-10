AS Roma-Napoli in diretta streaming: pronostico Serie A, canale TV, come guardare online, quote, orario d’inizio

AS Roma contro il Napoli è sempre una delle partite più interessanti della stagione, ma questa volta un po’ di più considerando quanto bene le due squadre si siano comportate finora nella stagione in corso. Il Napoli è l’attuale capolista della Serie A con 26 punti (otto vittorie e due pareggi dopo dieci partite), mentre la squadra di Jose Mourinho è quarta con 22 punti (sette vittorie, un pareggio e due sconfitte). Questa partita di domenica ci dirà molto di più sulle loro ambizioni. Ecco cosa devi sapere:

Visualizzazione delle informazioni

Data : domenica 23 ottobre | Volta : 14:45 ET

: domenica 23 ottobre | : 14:45 ET Posizione : Stadio Olimpico — Roma, Italia

: Stadio Olimpico — Roma, Italia TV e live streaming: Sommo+

Sommo+ Probabilità: AS Roma +185; Pesca +245; Napoli +145 (tramite Caesars Sportsbook)

Notizie di squadra

AS Roma: I giallorossi dovrebbero giocare con Tammy Abraham e Lorenzo Pellegrini al fianco di uno tra Nicolò Zaniolo e Andrea Belotti. Il giocatore chiave Paulo Dybala è ancora fuori per infortunio e dovrebbe tornare dopo la pausa per la Coppa del Mondo 2022. Jose Mourinho deve fare i conti con le tante assenze, che potrebbero rivelarsi complicate.

Napoli: Luciano Spalletti ha molti meno problemi di infortuni nel roster in questo momento. L’ex tecnico dell’AS Roma dovrebbe iniziare con Hirving Lozano e Khvicha Kvaratskhelia a sostenere Victor Osimhen, che ora è finalmente tornato a pieno titolo in squadra. C’è anche la possibilità per Giacomo Raspadori di giocare come numero nove contro l’AS Roma, ma l’attaccante nigeriano dovrebbe riprendere il suo ruolo da titolare.

Predizione

Domenica ci aspetta una partita ricca di emozioni, dove tutto può succedere davvero. Aspettati un sacco di obiettivi. Scegliere: AS Roma 2, Napoli 2