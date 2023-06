Artigianato con uno scopo: Scopri la collezione solidale di Ikea.

Parlare di Ikea e dei suoi prodotti e linee di articoli è sinonimo di successo, qualità, funzionalità e buon gusto. E, in alcuni casi, anche di solidarietà, poiché l’azienda svedese collabora spesso con cause sociali, ambientali e con vari scopi solidali. In questa occasione, lo scorso 1º giugno Ikea ha messo in vendita una nuova collezione in cui il lavoro artigianale e il riciclaggio sono le note predominanti. Si tratta di MÄVINN, una collezione limitata di Ikea che ispira a valorizzare la bellezza dell’artigianato e che è stata progettata in collaborazione con imprese sociali. L’obiettivo principale, oltre a lanciare una linea di articoli molto belli e curati, perfetti per ogni periodo dell’anno, in particolare la stagione estiva, è stato quello di offrire posti di lavoro alle persone che ne hanno più bisogno.

MÄVINN, una collezione di Ikea colorata, artigianale e solidale

MÄVINN è la seconda collezione globale di imprenditoria sociale di IKEA e segna la prima collezione annuale che porterà questo nome, che è un’espressione dialettale di Småland, dove è stata fondata IKEA, e significa “avere il vento a favore”. Una collezione che potrebbe dire non avere particolari dettagli. Firmata dalle designer Maria e Paulin Machado, si caratterizza per i suoi notevoli e allegri tocchi di colore nella maggior parte dei suoi articoli.

Anche per alcuni materiali che, oltre ad essere naturali nella maggior parte dei casi, sono davvero piacevoli al tatto e molto confortevoli. E questa collezione è stata realizzata da sette imprese sociali dell’Asia (Thailandia, India, Vietnam e Bangladesh) utilizzando fibre naturali e resti di jeans che avanzano nel processo di produzione. Fin dall’inizio, lo scopo delle due designer è stato quello di creare prodotti con dettagli distintivi, e ci sono riuscite con successo. In vendita dal 1º giugno, si distingue per i suoi prodotti unici, tutti fatti a mano.

Prodotti con storie proprie e fatti a mano, il che garantisce che non ci siano due uguali né in dimensioni né in forma, tra cui possiamo trovare quasi una ventina di articoli come cesti, lampade e tovaglie di fibre naturali; borse, cuscini, organizer da parete e grembiuli fatti con tessuti di jeans riciclati; portavasi a macramé, poster, stoccaggio sospeso o tovaglioli ricamati.

Tutte sono pezzi che si distinguono principalmente per la loro freschezza, il loro colore e la loro capacità di rendere felice qualsiasi casa grazie a piccoli dettagli. Ad esempio, sottolineiamo un tappeto lungo e stretto di iuta sbiancata e non sbiancata con dettagli in fili di cotone giallo e rosa. Perfetto sia per l’ingresso che per la cucina, in quanto resistente e facile da aspirare, ha dimensioni di 70 cm di larghezza x 200 cm di lunghezza e costa 99 euro.

Anche la cesta (intrecciata) di iuta di 28 cm di diametro e 7 cm di altezza, con dettagli ricamati a mano in bei colori (rosso, marrone e rosa, tra gli altri) è decorativa e pratica. Rimarrà benissimo sia nell’ingresso che in cucina o in salotto e potrai conservare in essa dalle chiavi a dispositivi elettronici o oggetti di piccole dimensioni. Costa 8,99 euro, ma se preferisci una dimensione più piccola, la puoi trovare con un diametro di 22 cm a 7,99 euro.

Queste ceste, come il tappeto, sono state prodotte in Bangladesh, mentre dall’India arriva, tra gli altri prodotti, una lampada a sospensione dallo stile rustico fatta a mano con fibre di banana intrecciate a formare un cono. Questa lampada costa 19,99 euro, ha 30 cm di altezza e 40 cm di diametro e darà un tocco rustico e accogliente alla stanza in cui la posizionerai.

Non mancano nemmeno nella collezione MÄVINN le federe per cuscini, come questa multicolore realizzata in cotone al 100%, che le conferisce un tocco molto gradevole al tatto e morbido. Fabbricata in India, ricorda un design moderno con ritagli di diversi toni, con una stampa organica e dettagli ricamati a mano che saranno benissimo sul divano o sul letto. Le sue dimensioni sono di 50 cm di larghezza x 50 cm di lunghezza e costa 6,99 euro.

Un’altra opzione di federa per cuscino è quella realizzata in tessuto di jeans riciclato in tre tonalità di blu diverse. Di colore scuro liscio da un lato e a righe dall’altro, anche questa ha un tocco molto piacevole e misura 50 cm di larghezza x 50 cm di lunghezza. Il suo tessuto resistente e duraturo ha bisogno di poche cure, poiché può essere messo in lavatrice, il suo prezzo è di 12,99 euro ed è stato confezionato in Vietnam.

Come abbiamo detto, il tessuto di jeans riciclato è uno dei segni distintivi di questa nuova collezione di Ikea, e per questo ci sono diversi prodotti che lo hanno utilizzato nella loro confezione, come una borsa, un’organizzazione sospesa per accessori o un grembiule blu di 63 cm di larghezza e 90 cm di lunghezza che ti farà sembrare perfetto sia in cucina che in giardino o in garage svolgendo varie attività. Ha tre tasche e costa 17,99 euro.

Infine, sottolineiamo un corridoio blu scuro con dettagli fatti a mano che lo rendono unico, fabbricato in India al 100% in cotone. Ha 35 cm di larghezza x 130 cm di lunghezza e il suo prezzo è di 11,99 euro. Questi sono solo alcuni degli articoli della collezione MÄVINN, poiché consta, come abbiamo detto prima, di quasi una ventina di pezzi che puoi scoprire sul sito web di Ikea o in uno dei suoi negozi fisici.

