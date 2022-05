Arsenal: Young Gunners sulla strada giusta con Mikel Arteta nonostante abbia perso posti in Champions League

LONDRA — Mentre il pubblico urlava per l’ultimo canto di North London Forever, hai dovuto prenderti un momento per ricordare a te stesso che questa era stata una stagione in cui l’Arsenal non aveva ottenuto nulla che non ci si sarebbe aspettato da loro.

In effetti, dato l’aspetto della classifica della Premier League 10 giorni fa, non è irragionevole definire un fallimento un quinto posto. La squadra di Mikel Arteta ha avuto una mano ferma sul premio della Champions League. Si sono lasciati sfuggire e tutti i gol che hanno fatto piovere sulle riserve dell’Everton non hanno potuto cambiare questo fatto.

Eppure, la loro stagione non si è conclusa con un lamento. Non c’era alcun segno della tossicità che si è diffusa sui social media, certamente una sorta di chiusura che fa uscire le peggiori interpretazioni possibili su qualsiasi argomento, dopo la sconfitta di lunedì al Newcastle. Quella è stata la partita in cui i primi quattro sono davvero scivolati via. Invece, c’era una convinzione collettiva che questo finale di stagione potesse essere l’inizio di qualcosa di meglio.

Per la prima volta dalla partenza di Arsene Wenger, l’Arsenal non chiude una stagione con grandi questioni esistenziali che incombono. La loro squadra non è gonfia di giocatori i cui contributi non riflettono i loro stipendi. Anche se vorrebbero legare Bukayo Saka a termini più lunghi e migliori, non c’è proprio la sensazione di un orologio che ticchetta rumorosamente sul suo futuro che c’era con le precedenti figure talismaniche. Per quanto riguarda l’allenatore, ha appena firmato un nuovo contratto, che il club sapeva potrebbe non essere una ricompensa per un piazzamento tra i primi quattro.

Invece, è chiarissimo quanto è costato loro la Champions League, un punto che è stato martellato a casa quando Eddie Nketiah ha segnato a casa da distanza ravvicinata per il secondo dei cinque gol segnati dai Gunners. Con quel gol ha scavalcato Alexandre Lacazette e Pierre-Emerick Aubameyang , su cui sono stati spesi oltre 100 milioni di sterline in commissioni di trasferimento e anni di stipendi settimanali a sei cifre, per diventare l’attaccante capocannoniere della sua squadra in Premier League in questa stagione. Anche se il difensore centrale Gabriel ha tanti gol, cinque per essere precisi.

Il Tottenham, la squadra che li ha portati al quarto posto di un punto, ha due dei quattro marcatori più alti del campionato: Harry Kane (17) e il co-vincitore della scarpa d’oro Heung-min Son (23). Hanno bisogno di giocatori che segnano gol. Hanno intenzione di prenderli.

Non per niente Arteta, ancora abbattuto dopo la disastrosa sconfitta con cui ha iniziato questa settimana, ha insistito sul fatto di aver “cercato di spremere il limone in ogni singola goccia”. Non riuscire a rafforzare l’XI titolare a gennaio, mentre ostacolava la profondità della loro squadra, alla fine potrebbe aver lasciato questo allenatore principiante con un compito che andava oltre quelli con molta più esperienza.

“Lo so, penso che sappiamo tutti – e puoi vedere la reazione dei tifosi nei confronti della squadra – che puoi vedere cosa abbiamo in campo e cosa aveva questo club in campo dieci o vent’anni fa fa”, disse Arteta. “Sappiamo dove dobbiamo andare.

“Sono estremamente deluso oggi perché abbiamo generato le aspettative che volevo per questa squadra di calcio, perché è quello che merita, e non siamo stati all’altezza. Il senso di colpa e il non raggiungere quel livello è doloroso”.

I loro fan non li avrebbero lasciati crogiolarsi in quel senso di colpa. Guidato dal vivace Ashburton Army, un gruppo di giovani fan del Clock End il cui impegno nel creare un’atmosfera ha portato vita sul terreno, l’Emirates Stadium ha salutato con stile la stagione 2021/22. “Abbiamo il super Mik Arteta” è stato il grido prima del calcio d’inizio, un’esplosione di “Allez, Allez, Allez” che risuonava a terra quando era diventato evidente da tempo che il Tottenham aveva portato a termine il lavoro a Norwich.

C’è di più nel legame che si è costruito tra i fedeli dell’Arsenal ei loro giocatori oltre ai semplici risultati. In Saka, Emile Smith Rowe, Aaron Ramsdale e una dozzina o più altri, i sostenitori vedono giovani uomini con cui possono identificarsi. Molto tempo dopo il fischio finale, sono rimasti a ruggire Saka in una meritata pausa estiva.

“Abbiamo cercato di dare ai tifosi, quando abbiamo conosciuto il [Tottenham] anche il risultato, tutto quello che si meritano per tutto quello che hanno fatto per noi e per quanto ci hanno aiutato ad andare molto oltre come club e come squadra”, ha detto il tecnico.

“Mi hanno dato molte ragioni per tutta la stagione e hanno dimostrato [their support] con il modo in cui si sono presentati, l’atmosfera che hanno costruito in casa e in trasferta per questi giocatori. Possono vedere cosa stiamo facendo, cosa vogliono fare i giocatori, come rappresentano il club, i valori dentro e fuori dal campo, chi siamo come gruppo.

Poi abbiamo il livello che abbiamo e non è bastato. Dobbiamo fare una valutazione chiara su questo e su come portare il club al livello successivo. Se vogliamo farlo, sappiamo cosa dobbiamo fare. “

In realtà devono farlo, ovviamente. L’attaccante destro, un centrocampista di alto livello da affiancare a Thomas Partey in piena forma, potrebbe essere qualcosa come proiettili d’argento per dare loro un XI in grado di mantenere la rotta nella corsa dei primi quattro. La revisione ampia e in gran parte di successo della scorsa estate della squadra di Arteta suggerisce che ci si può fidare dell’allenatore, del direttore tecnico Edu e della loro divisione scouting per fare le scelte giuste. Ma devi farlo davvero.

Eppure l’Arsenal sa almeno cosa deve fare per migliorare una squadra che ha chiuso la stagione con 69 punti, sufficienti per il quarto posto nelle due stagioni precedenti, solo uno in meno degli Spurs. Questo non è un piccolo progresso negli anni passati.