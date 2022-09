Arsenal vs PSV Eindhoven: il pareggio di Europa League è stato rinviato a causa di problemi di polizia dopo la morte della regina Elisabetta II

La partita di Europa League dell’Arsenal con il PSV Eindhoven è stata posticipata poiché il calendario calcistico inglese combatte con le scosse di assestamento della morte della regina Elisabetta II.

I limiti alle risorse di polizia sono stati citati come motivo del rinvio da parte della UEFA con migliaia di persone dal Regno Unito e oltre che dovrebbero recarsi a Londra prima dei funerali di stato della defunta regina lunedì. Nessuna data di sostituzione è stata annunciata per la partita e infatti trovare spazio per le partite in ritardo in tutto il paese promette di essere un serio test per la Federcalcio inglese (FA) e la Premier League in una stagione divisa in due dalla Coppa del Mondo invernale in Qatar.

Non è stata fissata alcuna data per la ripresa della partita e le fonti dell’Arsenal hanno confermato alla CBS Sports che le conversazioni iniziali erano appena iniziate. La squadra di Mikel Arteta non ha attualmente una pausa di più di quattro giorni tra una partita e l’altra prima che i giocatori partano per la Coppa del Mondo a novembre e dovrebbero rimandare una delle partite di Premier League per adattarsi all’incontro con il PSV, probabilmente il loro scontro con il Manchester City il 19 ottobre.

Nel confermare la sospensione, che era stata effettuata dopo i contatti tra i due club e la Polizia Metropolitana, la UEFA ha affermato di aver preso la decisione “a causa delle gravi limitazioni delle risorse della polizia e delle questioni organizzative legate agli eventi in corso che circondano il lutto nazionale per lei Maestà la Regina Elisabetta II”. Questi fattori non dovrebbero ridurre la partita di Champions League del Chelsea contro il Red Bull Salisburgo allo Stamford Bridge 24 ore prima, ma potrebbero avere un impatto importante sulle partite di Premier League di questo fine settimana.

Quelli che si svolgeranno a Londra sono in particolare dubbio, in particolare la partita del Chelsea contro il Liverpool di domenica, che secondo fonti di CBS Sports è più probabile che venga posticipata che giocata. Anche lo stato della partita del Brentford in casa contro l’Arsenal lo stesso giorno è in discussione e anche la partita del Tottenham contro il Leicester il giorno precedente potrebbe essere eliminata dal programma se il pubblico si rivelasse troppo consistente nella capitale.

Un fine settimana ridotto di partite di Premier League questo fine settimana attirerà l’attenzione sulla decisione di FA, Premier League e English Football League (EFL) di posticipare le partite fino al livello di base la scorsa settimana in onore della defunta regina. Altri sport sono andati avanti, incluso il cricket, dove il canto dell’inno nazionale il terzo giorno della terza prova tra Inghilterra e Sud Africa è stato visto come un toccante tributo alla regina Elisabetta II.

Il rinvio del calcio è terminato e si prevede che le partite più in basso nella piramide calcistica inglese andranno avanti. Anche la Women’s Super League inizierà venerdì, una settimana dopo il previsto.

In una dichiarazione la FA ha dichiarato: “Lo scorso fine settimana, il calcio inglese si è unito per onorare e ricordare Sua Maestà la Regina.

Vorremmo esprimere i nostri ringraziamenti e la nostra gratitudine a tutti nel nostro gioco per il loro supporto e comprensione mentre abbiamo reso omaggio alla nostra patrona di lunga data della Federcalcio, la Regina Elisabetta II.

“Dopo un periodo di pausa e riflessione per la nostra partita nazionale, possiamo confermare che le partite riprenderanno come programmato, comprese le partite della Barclays Women’s Super League e del Barclays Women’s Championship, le qualificazioni al secondo turno della Emirates FA Cup, la Vitality Women’s FA Cup, la Sistema Lega Nazionale [NLS]Passi 1-6, comprese le Leghe Nazionali di Vanarama, la Piramide del calcio femminile [WFP], Tiers 3-7 e tutte le partite del calcio di base in Inghilterra. Le partite dell’Isuzu FA Trophy e della FA Youth Cup torneranno questa sera [Monday].

“Tutte le partite che si svolgono negli stadi sono soggette a leghe e club che collaborano con le autorità competenti per organizzare queste partite, come di consueto. Consiglieremo ai club, ai campionati e alle competizioni di tutto il paese di osservare un minuto di silenzio prima che le partite vengano giocate, e che i braccialetti neri dovrebbero essere indossati ove possibile.Tutte le bandiere allo stadio di Wembley e al St. George’s Park continueranno a sventolare a mezz’asta questa settimana e durante il fine settimana.

“La FA può anche confermare che tutte le partite di calcio in programma saranno posticipate il giorno del funerale di Sua Maestà la Regina, lunedì 19 settembre. I nostri pensieri in questo momento rimangono con Sua Maestà il Re Carlo III, il nostro presidente, Sua Maestà il Principe di Galles, e tutta la famiglia reale”.