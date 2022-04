Arsenal vs Manchester United: streaming live della Premier League, canale TV, guarda online, a partire dall’XI, ora di inizio

Potrebbe non essere più la battaglia per la supremazia calcistica inglese che era 20 anni fa, ma c’è molto in gioco quando l’Arsenal affronterà il Manchester United all’Emirates Stadium con entrambe le squadre che cercano di rimanere nelle prime quattro gare. Una vittoria a sorpresa per 4-2 in casa del Chelsea mercoledì ha portato i Gunners a pari punti con il Tottenham con il derby del nord di Londra che si profilava all’orizzonte; tra ora e allora dovranno tenere il passo con gli Spurs.

Lo United sembra essere un outsider per finire quarto e dovrà sicuramente migliorare notevolmente il loro atroce primo tempo ad Anfield, una sconfitta per 4-0 contro il Liverpool che è stata un duro colpo per il senso di autostima del club, che anche la nomina di Erik ten Hag in vista della prossima stagione potrebbe non essere facile. Tuttavia i Red Devils si sono dimostrati più che capaci di seguire il disastro con il trionfo e viceversa in questa stagione e l’Arsenal sarà acutamente consapevole di quanto possa essere pericolosa questa bestia ferita. Ecco come guardare la partita e cosa devi sapere:

Come guardare

Data: sabato 23 aprile | Tempo: 7:30 ET

Posizione: Emirates Stadium — Londra

TV: Stati Uniti | Trasmissione in diretta: fuboTV (prova gratis)

Probabilità: Arsenale +105; Pesca +250; Manchester United +250 (tramite Caesars Sportsbook)

Trame

Arsenale: Avendo sembrava che stessero scivolando fuori dalle prime quattro gare, una vittoria scioccante a Stamford Bridge ha rianimato le speranze vacillanti. Eddie Nketiah e Mohamed Elneny sono emersi dalle periferie della squadra per svolgere ruoli cruciali in una vittoria impressionante. Entrambi i giocatori potrebbero benissimo giocare le ultime partite ai Gunners con i loro contratti in scadenza alla fine della stagione, lo stesso vale anche per Alexandre Lacazette, che dovrebbe essere in grado di svolgere un ruolo più importante dopo aver lottato con COVID-19.

Manchester United: Il tanto atteso annuncio di Ten Hag è arrivato giovedì e non si può fare a meno di chiedersi se sia stato progettato per svegliare i giocatori dal sonno in cui sono scivolati sotto Ralf Rangnick. La sua efficacia diventerà evidente solo nelle prossime settimane, ma almeno sembra corretto presumere che nulla potrebbe essere così grave come il pasticcio senza direzione che hanno consegnato nella sconfitta ai loro grandi rivali durante la settimana.

“Ci siamo allenati solo ieri perché il giorno dopo la partita era di recupero”, ha detto Rangnick. “Ieri abbiamo allenato alcune problematiche legate al gioco, ma l’unico vero allenamento che avremo è tra un’ora. [The players] eravamo delusi come tutti noi, quindi ora tocca a noi e ai giocatori mostrare una reazione in campo domani”.

A partire dall’XI

Arsenale: Ramsdale; Soares, White, Gabriel, Nuno; Elneny, Xhaka; Saka, Odegaard, Smith Rowe; Nketiah

Manchester United: De Gea; Dalot, Lindelof, Varane, Telles; Matic, McTominay, Fernandes, Lingard; Elanga, Ronaldo, Sancho

Predizione

Con Fred scomparso per infortunio, il centrocampo dello United sembra un po’ più debole degli avversari. Potrebbe bastare per decidere la partita. SCEGLIERE: Arsenal 2, Manchester United 1