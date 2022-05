Arsenal vs. Everton: streaming live della Premier League, canale TV, come guardare online, notizie, quote, ora di inizio

L’Arsenal è in una situazione difficile dopo la sconfitta contro il Newcastle, poiché non controlla il proprio destino. Mikel Arteta vuole consegnare la Champions League agli Emirati, ma avrà bisogno che il Tottenham perda contro il Norwich City mentre l’Arsenal dovrà sconfiggere l’Everton domenica, che è l’ultima giornata della stagione. Dopo che l’Everton si è assicurato la sicurezza della Premier League, c’è è un’occasione che i Toffees possano togliere i piedi dal gas, ma potrebbe anche vederli fare una buona prestazione ora che il peso di una battaglia per la retrocessione è sulle loro spalle.

L’Arsenal non vorrà concludere la stagione perdendo tre partite consecutive, ma finirebbe davvero la stagione con una nota positiva per l’Everton se riuscisse a ottenere la vittoria in trasferta e rovinare la giornata dei Gunners.

Ecco le nostre trame, come guardare la partita e altro ancora:

Come guardare e quote



Data : domenica 22 maggio | Tempo : 11:00 ET

: domenica 22 maggio | : 11:00 ET Posizione : Emirates Stadium — Londra, Inghilterra

: Emirates Stadium — Londra, Inghilterra TV: CNBC | Trasmissione in diretta: fuboTV (prova gratis)

CNBC | fuboTV (prova gratis) Probabilità: Arsenale -300; Disegna +410; Everton +850 (tramite Caesars Sportsbook)

Trame

Arsenale: Rob Holding tornerà dalla squalifica dopo essere stato espulso dal North London Derby, ma con Gabriel e Ben White in forma, potrebbe doversi accontentare di un posto in panchina. Gli assenti di lunga data Thomas Partey e Kieran Tierney non saranno pronti, ma Takehiro Tomiyasu si unirà a loro in disparte dopo essere appena tornato dall’infortunio. L’infortunio alla coscia di Tomiyasu, essendo uno strano problema muscolare, assicurerà che Arteta prenda le cose con calma.

L’infortunio di Tomiyasu riporterà Cedric nella formazione titolare creando spazio per l’Everton da sfruttare poiché Nuno Tavares e Cedric Sores sono stati traballanti durante le loro apparizioni quest’anno.

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta qui sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast giornaliero della CBS Soccer in cui ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

Everton: Frank Lampard ha una lista crescente di assenti e senza nulla di ufficiale per cui giocare tranne i bonus della Premier League, sarà interessante vedere chi deciderà di rischiare nella partita. Jarrad Branthwaite tornerà dalla squalifica mentre anche Yerry Mina potrebbe fare la partita. Richarlison sta affrontando un infortunio alla coscia ma considerando la sua mentalità, se può camminare giocherà. Salomon Rondon non sarà disponibile dopo la sua squalifica, mentre gli assenti a lungo termine Fabian Delph, Andros Townsend e Nathan Patterson non saranno presenti nell’ultimo giorno della stagione.

Predizione

L’Arsenal interromperà la serie di sconfitte consecutive, ma non basterà perché i Gunners dovranno accontentarsi di un posto in Europa League della prossima stagione. Scegliere: Arsenale 2, Everton 1