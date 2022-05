Arsenal vs. Everton: come guardare lo streaming live, il canale TV, l’ora di inizio della Premier League

L’ultima settimana di azione della Premier League è qui.

Chi sta giocando

Everton @ Arsenal

Record attuali: Everton 20-11-6; Arsenale 21-13-3

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta qui sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast giornaliero della CBS Soccer in cui ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

Cosa sapere

L’Arsenal cercherà il vantaggio sul campo di casa per aiutarli a pareggiare la serie con l’Everton. Si affronteranno domenica alle 11:00 ET all’Emirates Stadium. L’Arsenal è stato dalla parte sbagliata di una rivalità a senso unico con l’Everton e spera di registrare la sua prima vittoria dal 23 febbraio 2020.

Era tutto legato a nulla a nulla all’intervallo, ma l’Arsenal non era proprio all’altezza del Newcastle United nel secondo tempo quando si sono incontrati lunedì. L’Arsenal ha fallito contro i Magpies, perdendo 2-0.

Nel frattempo, giovedì, l’Everton e il Crystal Palace non avevano nulla a che fare con il nulla, ma l’Everton si è fatto avanti nella seconda metà per una vittoria per 3-2. La squadra è scappata con zero gol nel primo tempo e per lo più si è seduta su quelli nel secondo per raccogliere la vittoria.

Nel precedente incontro delle squadre lo scorso dicembre, Arsenal ed Everton erano testa a testa, ma l’Arsenal è uscito a mani vuote dopo una sconfitta per 2-1. Forse l’Arsenal avrà più fortuna in casa invece che in trasferta? Guarda la partita e torna su CBS Sports per tutti i dettagli.

Come guardare

Chi: Arsenal contro Everton

Arsenal contro Everton Quando: Domenica alle 11:00 ET

Domenica alle 11:00 ET In cui si: Stadio degli Emirati

Stadio degli Emirati TV: CNBC

CNBC Streaming online: fuboTV (prova gratis)

fuboTV (prova gratis) Quote Caesars Sportsbook: Arsenale -300; Disegna +410; Everton +850

Storia della serie

Arsenal ed Everton hanno entrambi cinque vittorie nelle ultime 11 partite.