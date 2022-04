Arsenal vs. Brighton: come guardare la Premier League in TV, informazioni sul live streaming, streaming online, notizie, ora di inizio

Sabato torna in campo la Premier League.

Chi sta giocando

Brighton & Hove Albion @ Arsenal

Record attuali: Brighton & Hove Albion 7-10-13; Arsenale 17-9-3

Cosa sapere

Arsenal e Brighton & Hove Albion sono pari steven l’uno contro l’altro dall’ottobre del 2017 (3-3-3), ma probabilmente non per molto. L’Arsenal cercherà di difendere il proprio terreno di casa sabato contro il Brighton alle 10:00 ET. Se lo 0-0 finale dell’ultima volta che si sono incontrati è indicativo, questa gara potrebbe essere decisa da chiunque salga sul tabellone.

La partita tra Arsenal e Crystal Palace di lunedì non è stata uno scoppio totale, ma con l’Arsenal che è caduto 3-0 in trasferta, è stato davvero vicino a trasformarsi in uno.

Nel frattempo, Brighton e Norwich City hanno finito con un punto a testa dopo uno 0-0.

Dopo i piazzamenti insoddisfacenti nelle partite precedenti, entrambe le squadre sono fuori per tutti e tre i punti in questa partita. Si spera che le squadre compensino le lente offese nelle loro ultime uscite e segnino alcuni gol questa settimana.

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta qui sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast giornaliero della CBS Soccer in cui ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

Come guardare

Chi: Arsenal contro Brighton & Hove Albion

Arsenal contro Brighton & Hove Albion Quando: Sabato alle 10:00 ET

Sabato alle 10:00 ET In cui si: Stadio degli Emirati

Stadio degli Emirati TV: Pavone

Pavone Quote Caesars Sportsbook: Arsenale -155; Disegna +280; Brighton +160

Storia della serie

Arsenal e Brighton & Hove Albion hanno entrambi tre vittorie nelle ultime nove partite.