Arsenal vs. Bodo/Glimt live streaming: scelta Europa League, canale TV, come guardare online, quote

Avendo giocato una partita in meno rispetto ai suoi avversari, l’Arsenal farà un’offerta per rivendicare il primo posto nel Gruppo A di Europa League giovedì, ma sarà ben consapevole della potenziale buccia di banana rappresentata da Bodo/Glimt. I campioni di Norvegia hanno sbalordito la Roma con un 6-1 in Europa Conference League e sono imbattuti finora nella fase a gironi contro PSV Eindhoven e Zurigo.

L’Arsenal sarà il loro test più importante e i Gunners stanno volando alto in patria e in Europa, dove hanno vinto la prima fase a gironi a Zurigo grazie ai gol di Marquinhos e Eddie Nketiah. Due vittorie su due e saranno in una buona posizione per raggiungere gli ottavi di finale anche con quattro partite da giocare. Ecco come guardare la partita e cosa devi sapere:

Come guardare e quote

Data: Giovedì 6 ottobre | Volta: 15:00 ET

Posizione: Emirates Stadium – Londra

TV e live streaming: Sommo+

Probabilità: Arsenale -500; Pesca +550; Bodo/Glimt +1200 (tramite Caesars Sportsbook)

Trame

Con il Liverpool in arrivo domenica, Mikel Arteta dovrebbe ruotare in modo significativo la sua squadra, il che significa che Reiss Nelson potrebbe fare il primo inizio di stagione dopo aver superato un infortunio al quadricipite. Aggiungi Marquinhos, Fabio Vieira ed Eddue Nketiah a lato e sarà sicuramente una prima linea inesperta, forse con altri giovani come Albert Sambi Lokonga dietro di loro.

Nel frattempo, il portiere dell’USMNT Matt Turner cercherà di sfruttare al meglio un’apparizione relativamente rara in vista della Coppa del Mondo. Il 28enne tiratore non è riuscito a mantenere la porta inviolata al suo debutto e cercherà più fortuna quando scenderà in campo per la prima volta in campo degli Emirati in una partita competitiva.

Predizione

L’Arsenal farà fatica contro un avversario che non ha niente da perdere, ma la sua forza in profondità dovrebbe essere sufficiente per portare avanti la giornata. Scegliere: Arsenale 3, Bodo/Glimt 1