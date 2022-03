Arsenal-Liverpool: streaming live della Premier League, canale TV, come guardare online, quote, ora di inizio

Uno scontro all’Emirates Stadium tra due delle tradizionali potenze del calcio inglese è sempre un’occasione da assaporare, a maggior ragione quando c’è molto in gioco per entrambe le squadre. Per l’Arsenal una vittoria a sorpresa sul Liverpool metterebbe ancora più saldamente a portata di mano i primi quattro posti per i quali sono i favoriti.

Per quanto riguarda il Liverpool, questa potrebbe essere una giornata significativa nella corsa al titolo della Premier League. I punti persi dal Manchester City contro il Crystal Palace lunedì significano che i Reds si sposterebbero a un punto dalla capolista se vincessero la partita in mano nel nord di Londra, preparando il terreno per un’emozionante battaglia in cima alla classifica. Ecco come guardare la partita e cosa devi sapere:

Visualizzazione delle informazioni

Data: mercoledì 16 marzo | Volta: 16:00 ET

Posizione: Emirates Stadium — Londra

Streaming TV/diretta: Pavone

Probabilità: Arsenale +270; Disegna +280; Liverpool -110 (tramite Caesars Sportsbook)

Trame

Arsenale: Con cinque vittorie in arrivo, l’Arsenal sta arrivando all’incontro con il Liverpool in una ricca vena di forma, anche se lo stesso è stato per loro all’inizio della campagna prima di essere cacciati via ad Anfield. Tuttavia, i loro risultati recenti suggeriscono che questa è una squadra in grado di eguagliare il meglio della Premier League in aree chiave, non ultimo in un centrocampo in cui Thomas Partey e Martin Odegaard sono stati due dei giocatori in forma della divisione.

Il primo ha vinto il premio come giocatore del mese dell’Arsenal a febbraio, mentre Odegaard sembra un buon grido per il premio di marzo dopo le devastanti prestazioni contro Watford e Leicester; in quest’ultimo ha creato sei occasioni per i compagni di squadra. Farà bene a registrare così tanti con Fabinho sul suo caso ma in questo momento il norvegese sembra in grado di sbloccare qualsiasi difesa.

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast di calcio quotidiano della CBS dove ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

Liverpool: In quella che potrebbe essere una partita significativa per la loro corsa al titolo – anche se come dice Jurgen Klopp “è una finale dopo l’altra quella che giochiamo” – è una gradita notizia per il Liverpool che il colpo di Mohamed Salah contro il Brighton nel fine settimana non dovrebbe escluderlo dal viaggio a Londra. Anche Ibrahima Konate è di nuovo in forma con le malattie di Kostas Tsimikas e James Milner, gli unici nuovi problemi nel campo.

“Mo è un biscotto duro ed è stato solo un po’ tagliato, siamo stati abbastanza fortunati”, ha detto Klopp. “Era gonfio, doloroso, ieri un po’ meno gonfio, meno doloroso. Ora ho ricevuto il messaggio prima della conferenza stampa che Mo è pronto per allenarsi e vedremo come sarà”.

Predizione

L’Arsenal ha dato prova di sé settimana dopo settimana. Dopo aver spinto il Manchester City così vicino a gennaio, c’è motivo di credere che questa volta potrebbero ottenere un risultato positivo. SCEGLIERE: Arsenal 1 Liverpool 1