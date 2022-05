Arsenal-Leeds: live streaming Premier League, canale TV, come guardare online, orario d’inizio, pronostico, quote

Domenica porta con sé una giornata importante a entrambe le estremità della classifica della Premier League, quando l’Arsenal, che insegue la Champions League, accoglie il Leeds United all’Emirates Stadium con la squadra di Jesse Marsch che si impegna a evitare la retrocessione. I Whites potrebbero aver perso solo una delle ultime sei partite nella massima serie, ma il recente miglioramento della forma di Everton e Burnley significa che ora potrebbero facilmente tornare in campionato.

Nel frattempo, l’Arsenal ha gli occhi puntati su un traguardo tra i primi quattro e spera di essere in grado di mettere ulteriore terreno tra loro e il Tottenham in vista del derby a nord di Londra della prossima settimana. Gli Spurs affronteranno il Liverpool sabato; se i risultati favoriranno la squadra di Mikel Arteta, potrebbero chiudere questa giornata con un vantaggio di cinque punti sui loro grandi rivali. Ecco come guardare la partita e cosa devi sapere:

Data: domenica 8 maggio | Tempo: 9:00 ET

Posizione: Emirates Stadium — Londra

TV: Nessuno| Trasmissione in diretta: Pavone

Probabilità: Arsenale -225; Disegna +360; Leeds +550 (tramite Caesars Sportsbook)

Arsenale: La loro oscillazione post-internazionale sembrava essere la campana a morto per la spinta dell’Arsenal in Champions League, ma una serie di vittorie contro Chelsea, Manchester United e West Ham ha riportato la squadra di Mikel Arteta al posto di guida. Quei giochi, tuttavia, sono stati in gran parte affari caotici in cui i Gunners non hanno avuto il controllo che il loro manager ama affermare sulle competizioni. “Le ultime partite della stagione tendono ad andare un po’ così”, ha detto Arteta. “A causa della stanchezza dei giocatori, dello stress di diversi elementi, è possibile. Quindi dobbiamo essere in grado di gestire anche quel caos se dovesse succedere”.

Non lo scambierebbe con tre punti, tuttavia, ed è giusto notare che contro il West Ham la sua squadra era priva di tre dei suoi passanti più progressisti, Ben White che si è unito a Thomas Partey e Kieran Tierney in disparte. Il bianco sarà valutato nei prossimi giorni per vedere se può giocare contro la squadra con cui ha trascorso il 2019-20 in prestito, il suo lavoro difensivo deciso ed elegante gli è valso molti ammiratori a Elland Road. Aggiungilo a una squadra che include anche Takehiro Tomiyasu e la difesa dell’Arsenal potrebbe essere in grado di mantenere una rara porta inviolata.

Leeds: Se avessi detto a Marsch dopo una sconfitta per 3-0 all’Aston Villa che la sua squadra avrebbe ottenuto 11 punti nelle prossime cinque partite, ti avrebbe sicuramente morso la mano. Basterebbe convincere chiunque che la sua squadra sarebbe al sicuro dal drop, ma la sconfitta per 4-0 che seguì al Manchester City arrivò quando Burnley ed Everton vinsero entrambi. Improvvisamente, i modelli statistici di Fivethirtyeight hanno i giganti dello Yorkshire come favoriti per il calo.

È un vero shock culturale per l’ex manager di New York Red Bulls e Red Bull Salisburgo. “Sono abituato a stare dall’altra parte dello spettro, a lottare per il titolo”, ha detto Marsch prima della partita con il City. Non lo aiuta il fatto che sia ancora una volta leggero sui membri più esperti della sua squadra, Stuart Dallas e Adam Forshaw sono fuori per la stagione mentre Patrick Bamford e Liam Cooper nella migliore delle ipotesi torneranno alla piena forma fisica.

L’Arsenal raramente è in testa alla classifica a proprio agio alla fine della stagione, ma dovrebbe averne abbastanza per portare a termine il lavoro. Scegliere: Arsenale 2, Leeds 0