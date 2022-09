Arsenal-Aston Villa live streaming: Premier League, canale TV, come guardare online, ora, notizie, quote

Per Arsenale in passato, questo sembrerebbe un classico gioco di trappole. L’umore è alto poiché la squadra sta ronzando intorno a un inizio di stagione perfetto Aston Villa hanno lottato per costruire su una vittoria anticipata Everton. Ma questa squadra dell’Arsenal ha mostrato la capacità di macinare vittorie finora in questa stagione. Mentre vince Fulham e Palazzo di cristallo potrebbe non sembrare molto, quelli sono il tipo di partite grintose con cui l’Arsenal ha lottato la scorsa stagione.

Mentre la pressione cresce per Steven Gerrard mentre l’Aston Villa continua la sua spirale, l’Arsenal apprezzerà la possibilità di ottenere cinque vittorie consecutive nonostante i problemi di infortunio che si avvicineranno alla partita.

Ecco le nostre trame, come guardare la partita e altro ancora:

Come guardare e quote



Data : mercoledì 31 agosto | Volta : 14:30 ET

: mercoledì 31 agosto | : 14:30 ET Posizione : Emirates Stadium — Londra

: Emirates Stadium — Londra TV: Nessuno | Trasmissione in diretta: Pavone

Nessuno | Pavone Probabilità: Arsenale -180; Disegna +320; Aston Villa +480 (tramite Caesars Sportsbook)

Trame

Arsenale: La partita probabilmente arriverà troppo presto Oleksandr Zinchenko chi ha un infortunio al ginocchio che vedrà Kieran Tierney ricominciare da terzino sinistro. Mohamed Elneny e Tommaso Partey salterà la partita a causa di un infortunio così Albert Sambi Lokonga o Ben Bianco dovrà entrare a centrocampo.

Aston Villa: Tyrone Mings affronterà un test di fitness in ritardo come la battaglia per la sostituzione Diego Carlos al centro difensore continua. Philippe Coutinho dovrebbe essere in forma dopo un crampo durante la partita nel fine settimana, ma considerando la forma della squadra, potrebbe essere meglio che inizi in panchina.

Predizione

Il malessere di Villa continuerà mentre l’Arsenal rotola nonostante sia leggero a metà. Scegliere: Arsenale 3, Aston Villa 1