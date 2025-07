Arrivederci al supermercato più amato di Barcellona: chiusura imminente, i clienti in stato di shock. Scopri il perché!

Sabato 2 agosto, il noto supermercato Lidl in via Bac de Roda 178 nel quartiere San Martín de Provensals di Barcellona chiuderà definitivamente. Per anni, questo punto vendita è stato un punto di riferimento per centinaia di residenti del distretto.

L’annuncio dell’imminente chiusura è arrivato attraverso dei cartelli affissi sulle vetrine del negozio, avvisando i clienti che l’ultimo giorno di servizio sarà sabato, fino alle 21:30. Dopo di che, Lidl suggerisce ai suoi clienti di recarsi al supermercato più vicino, situato in via del Treball 238, sempre nel distretto di San Martín.

Nonostante Lidl non abbia rilasciato un comunicato ufficiale sulle ragioni esatte della chiusura, sembra che tutto sia parte della loro solita strategia di revisione e ottimizzazione dei punti vendita. Negli ultimi anni, la catena tedesca ha apportato diverse modifiche alla sua rete di negozi, chiudendo quelli meno redditizi o con minori prospettive di crescita, aprendone altri in aree più strategiche o con maggiore potenziale commerciale.

Tuttavia, questa chiusura non rappresenta un passo indietro nella presenza del marchio a Barcellona. Al contrario, Lidl prosegue la sua espansione in Catalogna, con nuove aperture in aree come La Sagrera, Sant Iscle e Sant Gervasi, oltre a rafforzare la sua rete di distribuzione regionale con una grande piattaforma logistica a Martorell.

La crescita di Lidl continua in Italia

Nonostante la chiusura di questo specifico punto vendita, la catena continua a rafforzare la sua posizione come uno dei principali player nel settore della distribuzione in Italia. Nel 2025, Lidl ha annunciato l’apertura di più di 50 nuovi supermercati durante l’anno, proseguendo con la sua ambiziosa strategia di espansione.

Lidl è la catena con il più alto tasso di crescita di quota di mercato dal 2019, con oltre 700 negozi in tutto il paese e un forte impegno per l’efficienza logistica e la modernizzazione dei suoi punti vendita.