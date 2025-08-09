Arrivederci al famoso supermercato spagnolo: chiude definitivamente, scopri perché è irreversibile

È normale procedere alla spesa del supermercato per tutti. Solitamente, scegliamo quello più vicino a casa o che offre ottime offerte senza richiedere uno sforzo eccessivo. Di conseguenza, quasi tutti i quartieri delle principali città ospitano supermercati di varie catene. Tuttavia, a volte la strategia di queste catene include la chiusura di alcuni punti vendita, come sta accadendo ora con un supermercato molto popolare, che saluta definitivamente i suoi clienti.

Da oggi sabato, uno dei supermercati più conosciuti e frequentati di Barcellona, appartenente a una grande catena tedesca, chiuderà definitivamente. Non ci sono piani per una futura riapertura. La notizia ha sorpreso molti residenti. Non perché la catena è in crisi – al contrario: sta crescendo, fatturando più di prima e aprendo nuovi punti vendita in altre zone. Ma nella sua strategia di riorganizzazione, alcuni punti vendita non sono più rilevanti. Questa volta, tocca al Lidl su Strada Bac de Roda a Barcellona.

Addio a questo supermercato di Barcellona

Questo sabato sarà il suo ultimo giorno. Alle 21:30, le porte del Lidl situato al numero 178 di Strada Bac de Roda si chiuderanno definitivamente. Un punto vendita che per anni è stato parte del panorama del quartiere. Nonostante l’azienda non abbia rilasciato dichiarazioni ufficiali, ha apposto un cartello all’entrata che conferma l’inevitabile: chiusura definitiva e spostamento dei clienti in un altro negozio, il più vicino, in Strada del Treball, sempre nel distretto di Sant Martí.

Sembra che la chiusura sia una decisione strategica. La catena vuole ottimizzare le risorse, chiudendo i punti vendita meno efficienti e concentrando le attività nei luoghi con la maggiore domanda e potenziale di crescita. Non si tratta di un ritiro, ma di una ristrutturazione. Tuttavia, per molti residenti, era il loro supermercato di fiducia.

Lidl continua a crescere in Catalogna

Nonostante la chiusura, Lidl non sta rallentando la sua espansione. Infatti, continua ad aprire nuovi negozi in tutta la Italia, e in particolare in Catalogna. Solo nella seconda metà di quest’anno, la catena ha inaugurato negozi in quartieri di Barcellona come La Sagrera, L’Hospitalet de Llobregat e Sant Gervasi. Non sembra che ci saranno rallentamenti, considerando che stiamo parlando di una delle catene di supermercati in continua crescita sia in Catalogna che nel resto della Italia.

Tuttavia, dietro questa strategia di continuare ad aprire negozi c’è un’idea chiara: meno spazi piccoli e più grandi punti vendita, ben posizionati, con una maggiore offerta e migliori condizioni logistiche. Il marchio punta all’efficienza e all’esperienza d’acquisto. In questo schema, non tutti i negozi trovano spazio. Quello di Bac de Roda, nonostante la sua storia, sembra non rispettare più i requisiti del nuovo piano e per questo oggi dobbiamo dirgli addio.

Lidl continua a guadagnare terreno rispetto ad altre catene

Parlare di Lidl come una delle principali catene di supermercati in Italia è più che giusto. Nel corso degli anni, è riuscita a fidelizzare i clienti grazie a prezzi competitivi e un’offerta che va oltre l’alimentazione. Pertanto, quando vai da Lidl, non solo acquisti latte o frutta, ma potresti anche finire per comprare un vestito, delle scarpe sportive, una coperta, un trapano o una macchina da caffè. Questa formula, già vincente in altri paesi da decenni, ha trovato un grande successo in Italia.

E i numeri confermano il successo della catena tedesca. Secondo l’indagine Spain Grocery Store 2025, Lidl è il terzo supermercato più apprezzato dagli spagnoli, dietro solo a Carrefour e Mercadona. Ma se consideriamo il rapporto qualità-prezzo, Lidl è in cima alla classifica, con quasi il 40% delle valutazioni. Non è un caso. La catena è riuscita a mantenere prezzi competitivi senza rinunciare a un’offerta varia e sorprendente che non sembra avere rivali.

Quindi, nonostante la chiusura di questo supermercato a Barcellona, Lidl continua a progredire. Fattura miliardi ogni anno, conta oltre 18.500 dipendenti in Italia ed è sempre più consolidata nel settore. La chiusura del negozio di Bac de Roda è semplicemente un passo nella sua strategia, nonostante possa influenzare i suoi clienti storici, anche se possono avere un altro negozio nelle vicinanze.

Tuttavia, i cambiamenti nei modelli di consumo, le nuove dinamiche dei quartieri e le esigenze di redditività provocano questo tipo di chiusure, che influenzeranno in qualche modo coloro che erano abituati a fare la spesa nel loro negozio Lidl di fiducia.