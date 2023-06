Arrivederci ai tacchi: arrivano le scarpe super comode che ti conquisteranno.

In estate si portano le scarpe che valorizzano la figura. Ma al di là delle zeppe, è importante sottolineare le scarpe comodissime che ti piaceranno. Sono ballerine piatte con tessuto all’uncinetto.

Sono di tendenza e sono disponibili in diversi colori. Potrai scegliere alcuni più allegri e altri decisamente più sobri.

Scopri le scarpe comodissime dell’estate

Sono le ballerine all’uncinetto che conquistano tutti. Il meglio sono i loro dettagli e il fatto che sono fatte a mano. Sono realizzate al 60% in rayon e al 40% in cotone, mentre l’interno è in pelle al 100% e la suola in gomma al 100%.

Scegli il tuo colore

Un’estate senza uncinetto sta diventando un po’ vuota. Perché vediamo questo materiale in gonne, abiti, costumi da bagno e ora anche nelle scarpe.

È un materiale fresco che ci permette di indossarlo ovunque, quando fa più caldo, ed è disponibile in una varietà di colori e uno stile molto naïf che incanta tutti.

Quella di acqua verde si abbina al rosa. E sono alcune delle più romantiche. Le indossi con un vestito ibizenco e vedrai come avrai successo ovunque tu vada.

In lilla, hanno le stesse caratteristiche, e sorprendono perché si abbinano ai toni giallo e bianco. Ideali per le serate con shorts e anche abiti neri per far risaltare il colore delle ballerine.

Sono disponibili anche in beige che si abbina al nero. E in questo caso, sono più discrete ma eleganti. Le indossi con jeans e anche abiti a spalline in questa estate.

Dove si acquistano

Le trovi sul sito web di Hola sin H. che offre anche una varietà di abiti e accessori per diverse stagioni dell’anno.

In questo caso, le ballerine più sofisticate e soprattutto comode costano 65,95 euro e ci sono taglie disponibili per ogni colore. Quella di colore marrone ha taglie che vanno dal 38 al 40, mentre quelle lilla e verde acqua hanno le stesse taglie.

Altro sul sito web

Se dai un’occhiata al sito web, vedrai che ci sono tanti capi di abbigliamento per la stagione estiva. Abbiamo diversi caftani colorati e abiti leggeri per la spiaggia, anche camicie e gilet, oltre ai vari accessori come le ballerine già menzionate, o i braccialetti di perle, la borsa colorata, le cinture, il portafoglio in pelle e la borsa dello stesso materiale. Gustati l’estate con questi capi, ti sorprenderanno.

