Arrivati per sfidare IKEA, ora fuggono dalla Italia: chiusura di tutti i negozi

Il Futuro di A Loja do Gato Preto in Italia

Il noto rivale di Ikea sta affrontando un momento difficile, costringendo l’azienda a chiudere i suoi punti vendita in diverse località italiane. In origine, questo marchio di decorazioni per la casa si era affermato come una valida alternativa, conquistando l’apprezzamento dei clienti grazie alla sua vasta gamma di prodotti. Tuttavia, ora sembra che questa era stia volgendo al termine. La sfida di superare il gigante svedese appare praticamente insormontabile.

A Loja do Gato Preto: Origini e Filosofia

A Loja do Gato Preto è una catena di negozi di arredamento che trae ispirazione dai gatti neri per i suoi design distintivi. Nonostante le sue origini portoghesi, il marchio ha tentato di conquistare il mercato italiano con una proposta unica e affascinante. La sua offerta spaziava da mobili a decorazioni, ma la concorrenza con Ikea, ben radicata nel settore, ha reso difficile il mantenimento di una posizione competitiva.

Annuncio di Chiusura e Riorganizzazione

Qualche mese fa, i clienti hanno trovato un messaggio nel negozio di A Loja do Gato Preto situato in un’importante via di Milano, che comunicava una “Chiusura Totale” e invitava a visitare il sito web per scoprire le offerte. Era chiaro che non si trattava di un semplice trasferimento, ma di una chiusura definitiva.

Le Conseguenze della Pandemia

Nel 2020, durante il picco della pandemia, A Loja do Gato Preto contava su 25 negozi in Italia, con un ambizioso piano di espansione. Tuttavia, la crisi sanitaria ha avuto un impatto devastante, riducendo gli introiti aziendali del 38% e costringendo il marchio a riconsiderare la propria strategia. Attualmente, l’azienda si ritrova con soltanto 6 punti vendita attivi in tutto il paese: uno a Milano, due in Lombardia e tre in Campania, tutti situati all’interno di centri commerciali.

Prospettive Future e Sostenibilità del Marchio

Nonostante i negozi fisici stiano progressivamente scomparendo e il piano di espansione sembri abbandonato, la leadership di A Loja do Gato Preto ha dichiarato l’intenzione di mantenere viva la marca in Italia. L’azienda punta a rafforzare la propria presenza online, continuando a offrire i suoi prodotti unici a prezzi competitivi.